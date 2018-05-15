15 мая |ВЕЧЕР | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Путин за рулем КамАЗа открыл движение по Крымскому мосту

Владимир Путин за рулем КамАЗа открыл движение по Крымскому мосту
Президент России Владимир Путин открыл движение по Крымскому мосту. Глава государства сел за руль КамАЗа и проехал во главе колонны из трех десятков грузовиков. Старт движению Путин дал со словами «Поехали!». Вместе с ним расположился руководитель стройки Александр Островский. Кабины большегрузов были украшены маленькими российскими флагами. Отметим, что глава государства прибыл на торжественное открытие движения в синих джинсах и легкой куртке. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что открытие Крымского моста имеет значение не только для полуострова и Севастополя, но и для всего юга России.
Содействие санкциям иностранных государств в России могут приравнять к госизмене
Содействие санкциям иностранных государств в России могут приравнять к госизмене. Законопроект о включении в уголовный кодекс соответствующей статьи принят Госдумой в первом чтении. Согласно документу, наказуемым станет «совершение действий» или «бездействие», целью которых было «исполнение решения иностранного государства, союза иностранных государств или международной организации о введении мер ограничительного характера», если они привели к сокращению или отказу от обычных хозяйственных операций, а также сделок между российскими частными лицами или компаниями. Штраф за это может составить до шестисот тысяч рублей, а срок лишения свободы – до четырех лет.
Госдума РФ приняла законопроект о перечислении штрафов за нарушение ПДД в дорожные фонды
Госдума России приняла в третьем, окончательном, чтении правительственный законопроект, согласно которому будет происходить перечисление доходов от штрафов за нарушение Правил дорожного движения в региональные дорожные фонды. Закон вступит в силу с 1 января 2019 года. В Минтрансе считают, что такая мера позволит в два раза увеличить расходы на строительство и ремонт дорог в регионах страны, а также ежегодно привлекать дополнительно в эту сферу около шестидесяти миллиардов рублей.
Европейский союз может включить Украину в черный список офшоров
Европейский союз может включить Украину в черный список офшоров, если Киев не ратифицирует конвенцию о противодействии размывАнию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения до конца этого года. На данный момент министерство финансов Украины ждет от президента страны Петра Порошенко предоставления полномочий на подписание данного соглашения. После чего парламент должен будет ратифицировать документ.