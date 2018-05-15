Сирия новости 15 мая 19.30: боевик «Джейш аль-Иззы» ликвидирован в Идлибе, жители Ракки вышли на митинг против курдской оккупации

Сирия, 15 мая. Член группировки «Джейш аль-Изза» нейтрализован неизвестными в Идлибе, жители Ракки вышли на митинг против курдской оккупации, участок дороги Дамаск - Хомс протяженностью 17 километров возобновил свою работу. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по «Джебхат ан-Нусре»1 в Идлибе и Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят ИГ2 в Дамаске, при поддержке ВКС РФ атакуют «Тахрир аш-Шам» в Идлибе и Хаме.

«Исламское государство»3: теряет позиции в Дамаске, противостоит SDF в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: взяло под арест неизвестного при попытке заминировать мост в Идлибе.

Сирийская свободная армия (ССА): потеряла боевика в Идлибе.

Курды: ведут бои с ИГ в Дейр-эз-Зоре, провоцируют конфликты с населением Ракки.

Провинция Дамаск

В лагере беженцев Ярмук, расположенном к югу от сирийской столицы, продолжаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и террористами «Исламского государства». Местный источник передает в Twitter (@QalaatAlMudiq), что боевики ИГИЛ4 распространяют информацию об уничтожении ими БМП правительственных войск САР в этой части региона. Также столкновения между САА и ИГИЛ продолжаются в районе Хаджар аль-Асвад. Ранее сообщалось, что солдаты армии Башара Асада выбили радикальных исламистов из нескольких зданий и освободили кольцевую развязку.

Telegram-канал (@UnitedNetworksFSNN) сообщает, что для транспорта вновь открыт участок трассы Дамаск – Хомс протяженностью 17 километров, пролегающий вдоль северной границы столицы Сирии.

Провинция Дейр-эз-Зор

В районе сирийско-иракской границы на левом берегу реки Евфрат не утихают боестолкновения между Демократическими силами Сирии (SDF) и бандами ИГИЛ. Информационное агентство Almanar News пишет, что в эпицентре противостояния находится населенный пункт Багуз Тахтани.

ВВС международной коалиции продолжают наносить удары по предполагаемым пунктам дислокации террористов «Исламского государства» в этой же части региона. Военный источник пишет в Twitter (@oirdcomss), что французская авиация атаковала позиции ИГ. Однако какой бы то ни было информации о потерях террористов, базирующихся на захваченных курдами при поддержке США территориях Дейр-эз-Зора, нет.

Провинция Идлиб

Неизвестные ликвидировали боевика группировки «Джейш аль-Изза» на одном из контрольно-пропускных пунктов в Хан Шейхуне на юге провинции Идлиб. Об этом сообщает информационное агентство Almanar News.

Telegram-канал (@emaannewscenter1) передает, что члены «Тахрир аш-Шам» поймали боевика, который пытался установить самодельное взрывное устройство под мостом недалеко от Джиср аш-Шугура.

ВКС РФ и ВВС Сирии наносят удары по опорным пунктам террористов «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях населенного пункта Ариха. О боевых вылетах авиации союзников пишет военный источник в своем микроблоге в Twitter (@MEDAAD_PRESS).

Провинция Ракка

Жители населенного пункта Аль-Джарния, расположенного в западной части провинции Ракка, вышли на митинг против действий бойцов Демократических сил Сирии (SDF). Напомним, курды проводят массовые аресты мирных жителей призывного возраста для дальнейшей их принудительной мобилизации в ряды «демократической армии». Демонстранты требуют, чтобы SDF покинули регион. Напомним, в ходе предыдущих акций протеста курды арестовали семерых гражданских.

Ранее сообщалось, что бойцы «демократической армии» организовали несколько новых контрольно-пропускных пунктов на окраинах административного центра региона по неизвестным причинам.

Провинция Хама

ВКС РФ наносят удары по пунктам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях поселений Аз-Зияра и Кастун на северо-западе провинции Хама. О боевых вылетах российской авиации пишет местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet).

Под прикрытием военных самолетов Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел позиций боевиков «Тахрир аш-Шам» недалеко от населенных пунктов Аз-Закият, Аль-Арбаин и Кафр Зета. Об этом сообщает местный Twitter-канал (@MasarPressNet).

На ферме в районе Кафр Зеты начался пожар, передает в своем микроблоге в Twitter (@MasarPressNet) местный источник.

Ирак

Солдаты правительственных войск Ирака ликвидировали высокопоставленного члена «Исламского государства» в ходе рейда по выявлению «спящих ячеек» ИГИЛ в провинции Киркук. Об этом пишет информационное агентство Iraqi News. Одновременно с этим в Мосуле была арестована банда из трех террористов ИГ.

На западе провинции Анбар прогремел взрыв. По сведениям информагентства Iraqi News, мина, заложенная террористами «Исламского государства», сдетонировала на трассе, по которой проезжал полицейский автомобиль. Два сотрудника правоохранительных органов получили тяжелые ранения.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.

3 Организация запрещена на территории РФ.

4 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)