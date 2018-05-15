Песков заверил, что новый кабмин России сформируют к ПМЭФ

Москва, 15 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вопрос о формировании нового состава правительства России.

«К началу Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) правительство РФ будет сформировано», — заверил представитель Кремля.

Напомним, сегодня конфигурацию будущего правительства обсуждают на заседании в Сочи глава государства Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев.

Пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова ранее сообщала, что он представит президенту предложения по структуре кабмина, однако его состав объявляться не будет.