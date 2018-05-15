Он сказал: «Поехали!..» Владимир Путин открыл движение по Крымскому мосту

15 мая стало в России днем повсеместного цитирования советского мультфильма «Чебурашка и крокодил Гена» в части фразы: «Мы строили, строили и, наконец, построили! Ура!»

Собственно, да. Мы строили, строили и построили Крымский мост. После этого хотя бы разок не крикнуть «ура» — это же просто себя не уважать.

Мост, которого «нет»…

Мост, который, по мнению множества иностранных экспертов, Россия построить не имела права.

Мост, который, по мнению «це европейских» экспертов, Россия построить не могла. А если и могла, то только в павильонах Мосфильма. А если и не на Мосфильме, то не до конца, с трещинами, косыми сваями, насквозь пробитым дном Черного моря и из картона.

Мост, которого, по мнению бывшего пресс-атташе посольства Грузии на Украине Бачо Корчилавы, ждать бесполезно, поскольку «у России нет нужных технологий», а если они и появятся, то не раньше 2022 года.

Мост, которого, по мнению Рефата Чубарова, председателя меджлиса1 крымскотатарского народа1 (экстремистская организация, запрещенная в РФ), «нет». Что, впрочем, не помешало Чубарову озвучить планы по конфискации моста у России и передаче его в руки некоего международного консорциума. Разумеется — с предварительной выплатой толики малой самому господину Чубарову, который, сидя в Киеве, так страшно переживал за «страдания оккупированного Крыма», что даже подорвал себе на этом здоровье и, видимо, испортил аппетит.

Мост, который, по мнению такой оппозиционной глыбищи местечкового масштаба, как Константин Боровой, вообще не имеет никакого значения. Так как, мол, является исключительно «пропагандистской акцией». Ведь «никакой потребности в мосте нет». И вообще, мост строился «абсолютно незаконно», поэтому «Россия заплатит еще и за снос моста».

Мост, который, по мнению ряда отечественных диванных мостостроителей, Российская Федерация «возвести не сможет, потому что, во-первых, такое не под силу оказалось даже СССР. Да что там СССР, построить нормальную переправу через Керченский пролив не смог даже Гитлер!..» Во-вторых, все средства, выделенные на строительство, непременно разворуют, «потому что у нас всегда так». В-третьих, там «топкий грунт», «на дне слой ила глубиной в 20 метров», а также «место сейсмической активности». И вообще: «Я когда через пролив плыла, то за паром двумя руками держалась — так трясло».

Вот этот самый мост — один из крупнейших в России и самый протяженный в Европе — наша страна и построила.

Насущная необходимость

Мне, кочующему во времена оны по археологическим раскопам Таманского полуострова и Пантикапея, приходилось неоднократно пересекать Керченский пролив. Всякий раз взбираясь для этого на паром или катер, я становился свидетелем того, как в воздухе повисали вздохи и мечты о постройке моста.

После воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и прекращения железнодорожного транзита на полуостров через территорию Украины мост через Керченский пролив превратился в насущную необходимость. Это было понятно всем.

Поэтому уже на следующий день после возвращения Крыма в родную гавань — 19 марта 2014 года — президент России Владимир Путин поставил перед Министерством транспорта задачу возвести между Керчью и Таманским полуостровов мост в автомобильном и железнодорожном вариантах. После чего началась эпопея, достойная не только производственного романа, но, пожалуй, и кинобоевика.

Под непрерывным шквалом критики и санкционным «обстрелом» Россия взялась за выполнение операции «Мост». В короткой заметке описать весь колоссальный фронт работ, связанный с реализацией поставленной задачи, просто невозможно. Достаточно вспомнить, что в какой-то момент составной частью строительства переправы через Керченский пролив стало еще и оперативное создание энергомоста в Крым.

Пока одни строители тянули через пролив электрокабели, другие возводили конструкции автомобильного и железнодорожного мостов. Вдумайтесь в цифры — они, порой, бывают красноречивее любых слов.

227,9 млрд рублей, выделенных на строительство.

1 проект, выбранный из 74 вариантов, — «Крымский мост» общей длиной в 19 км.

Более 220 предприятий, занятых на строительстве.

Более 7000 свай, уходящих иногда на глубину до 105 метров…

На забивание первых свай ушло 12-15 суток, что повергло мостостроителей в шок. Согласованные сроки строительства, казалось, летят к чертям. Но с первыми забитыми сваями пришел и опыт. Его анализ помог мостостроителям отыскать способы, как не только уложиться в расчетные сроки, но и обогнать их!.. Впрочем, вернемся к цифрам.

595 опор, вздымающихся над водой на высоту до 35 метров.

Более 6 км пролетных строений над Керченским проливом.

2 судоходные арки длиной 227 метров и весом 10.000 тонн.

12 млн тонн стройматериалов.

33 км гидроизоляции.

117 км дорожной разметки.

4 полосы автодорожного движения.

Сотни, если не тысячи использованных при строительстве новаций, включая специальный рецепт асфальтобетона.

И, конечно, — 10 тысяч строителей из набранных со всей России 30 мостоотрядов, 816 дней в любую погоду трудившихся на гигантской стройке… Добившиеся того, что автомобильное движение по Крымскому мосту открылось на целых 6 месяцев раньше, чем это значилось в самых амбициозных планах.

Если вы хотели увидеть, что такое настоящий подвиг, то посмотрите на Крымский мост. Благо он предмет заметный — из космоса запросто виден.

День Победы

Осенью переправа откроется для грузового автотранспорта. Железнодорожный мост в Крым откроется в следующем году. Ну, а пока подрядчик «Стройгазмонтаж» и заказчик строительства «Росавтодор» объявили об окончании строительства и подписания экспертами акта завершения приемки автомобильного моста через Керченский пролив. Случилось это ушло 9 мая 2018 года.

15 мая президент России пожал руки ведущим специалистам-мостостроителям, создававшим Крымский мост, буднично сказал: «Поехали!» — и уселся за баранку оранжевого КамАЗа. В 14:50 Единый центр управления дорожным движением и эксплуатационных служб транспортного перехода дал зеленый свет. В добрый путь!

Через мост двинулась колонна из 36 автомобилей. С востока на запад катили самосвалы, грузовики, бетономешалки и, кажется, даже илососы. Строительная техника шла по мосту торжественным маршем, как 9 мая танки — по брусчатке Красной площади.

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Да, сегодня у всех, кто участвовал в создании Крымского моста — саперов, археологов, экологов, геологов, конструкторов, мостостроителей и многих-многих других, как, впрочем, и у всей России — еще один день Победы. Казавшейся многим невозможной. Победы большой, оглушительной. Потому что строили, строили и, наконец, построили.

Теперь заметно снизится стоимость доставки грузов в Крым.

Теперь быстрее и дешевле будет нашим туристам добираться в Крым и обратно.

Теперь легче будет подтягивать ВВП на душу населения в Крыму до среднего уровня по России.

Теперь сельскохозяйственную продукцию Крыма проще будет отправлять за рубеж через терминал той же Тамани, не попадающий под западные ограничения и санкции.

Теперь будет проще доставлять на судостроительные и судоремонтные предприятия Крыма крупногабаритное оборудование, которое производится на материковой России.

И еще много чего для России будет быстрее, дешевле и легче.

Ура!..

Через 16 минут после начала движения по Крымскому мосту колонна строительной техники успешно прибыла в Керчь. Этому не помешали ни западные санкции, ни «топкий грунт», ни «место сейсмической активности», ни киевская истерика.

На 5:30 16 мая запланировано открытие полноценного движения по Крымскому мосту для легковых автомобилей и пассажирских автобусов. Проезд откроется одновременно с двух берегов Керченского пролива — по две полосы в каждую сторону. Максимальная разрешенная скорость движения по мосту составит 90 км/ч.

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Федеральному агентству новостей остается еще раз от всей души поздравить строителей Крымского моста с достигнутым успехом и порадоваться тому, что пока другие государства мосты рушат и сжигают, Россия их наводит и строит.

Так и надо. Наша операция «Мост» продолжается.



1 Организация запрещена на территории РФ.