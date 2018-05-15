Сирия: жители Ракки вышли на улицы с новыми протестами против курдов из SDF

Дамаск, 15 мая. Десятки сирийцев в деревне Аль-Джарния в Ракке вышли на улицы, протестуя против принудительной вербовки курдов из SDF.

Курды продолжают принудительную вербовку сирийцев, ранее в городе Хасака были арестованы десятки местных жителей. Сирийские демократические силы (SDF) нападают на противников военного присутствия США в регионе, пишет Farsnews.

В деревне Тал Джамал провинции Хасака в ходе сопротивления местными жителями был убит один курдский боец. Конфликты между жителями Ракки и курдами усиливаются, все чаще происходят протестные акции. Во время митингов в населенном пункте Аль-Джарния были арестованы семь человек, несколько курдских командиров были убиты.