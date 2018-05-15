Украине предсказали неприятные последствия открытия Крымского моста

Киев, 15 мая. Бывший украинский министр экономики Виктор Суслов рассказал о неблагоприятных последствиях открытия Крымского моста для Украины.

Суслов отметил, что открытие моста через Керченский пролив будет иметь важное экономическое и политическое значение для России. Так, по его словам, после открытия моста в Крым поедут «десятки и сотни тысяч» туристов. Украинский политик подчеркнул, что это «резко улучшит экономический баланс самого Крыма и снизит нагрузку на российский бюджет по финансированию Крыма».

Он отметил, что само введение в эксплуатацию Крымского моста говорит о резком упрощении процедуры при необходимости подвоза войск, материально-технического снабжения армии. Также украинский политик подчеркнул, что введение в эксплуатацию моста усилит позицию России в Крыму.

Эксперт предсказал последствия открытия моста для Украины, отметив, что страну ждут и политические, и экономические потери.

«Крым теперь более плотно привязан к России. И население в Крыму станет теперь еще более пророссийским», — отметил эксперт.

Что касается экономических потерь, то теперь иностранные туристы, которые едут в Крым, будут ездить не через территорию Украины, а через мост, сообщает «Главред».

Напомним, в 2014 году в Крыму прошел референдум. Подавляющее большинство жителей полуострова и Севастополя высказались за воссоединение Крыма с Россией.

Вице-премьер правительства Крыма Дмитрий Полонский заявил, что открытие моста через Керченский пролив является большой политической победой президента России Владимира Путина и РФ. По его словам, подобные проекты воплотить в реальность могут «далеко не все государства».