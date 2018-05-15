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«Заставим платить по счетам»: в США заявили о готовности к новым санкциям против России
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    «Заставим платить по счетам»: в США заявили о готовности к новым санкциям против России

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    «Заставим платить по счетам»: в США заявили о готовности к новым санкциям против России

    Вашингтон, 15 мая. Заместитель министра финансов США Сигал Манделкер, курирующая противодействие терроризму и финансовую разведку, заявила о готовности Белого дома ввести новые санкции против России.

    «США готовы заставить платить по счетам в ответ на весь спектр продолжающихся злонамеренных действий со стороны российского правительства», — цитирует Манделкер агентство Bloomberg.

    Напомним, 6 апреля Штаты ввели санкций против ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. В черном списке, в частности, оказался Олег Дерипаска и его агрохолдинг «Кубань», а также компании «Евросибэнерго», «Русал», холдинг «Русские машины», «Группа ГАЗ», B-Finance, «Базовый элемент» и En+.

    Автор: Алексей Громов
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