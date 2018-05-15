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Скандал на Украине: кубок Лиги чемпионов стал игрушкой детей киевских чиновников
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    Скандал на Украине: кубок Лиги чемпионов стал игрушкой детей киевских чиновников

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    Скандал на Украине: кубок Лиги чемпионов стал игрушкой детей киевских чиновников

    Москва, 15 мая. Скандал на Украине разгорелся из-за фото падчерицы главы Федерации футбола Украины Андрея Павелко с кубком УЕФА в руках. Пользователи сети обсуждают, что кубок Лиги чемпионов стал игрушкой детей киевских чиновников.

    Началось все 24 апреля, когда чиновник Андрей Павелко опубликовал в сети череду фото, на одной из которых можно увидеть длинную очередь желающих прикоснуться к кубку. Позже кубок был перевезен в одну из церквей Днепра, где один из служителей подержал заветный трофей.

    29 апреля украинские СМИ обратили внимание на фотографии падчерицы Андрея Павелко, Лизы Чаус, которые девочка опубликовала в сети Instagram. На снимках пятилетняя девочка едет с кубком в машине, обнимая его и целуя. После появления в сети первых отрицательных комментариев о том, что согласно правилам УЕФА, трофей должен перемещаться под охраной и передаваться только официальным лицам, аккаунт Лизы был удален, а имя профиля изменено.

    «Мы связались с Федерацией футбола Украины, чтобы еще раз подчеркнуть строгие рекомендации относительно использования кубка Лиги чемпионов на различных мероприятиях. Дальнейших комментариев пока не будет», — говорится в ответе УЕФА на запрос РИА Новости.

    3 мая с трофеем сфотографировалась родная дочь чиновника Анастасия Павелко, снимок был сделан в одном из кабинетов федерации футбола Украины.

    Финальный матч клубного турнира Европы состоится 26 мая в Киеве. За вышеупомянутый трофей сразятся мадридский «Реал» и английский «Ливерпуль».

    Автор: Екатерина Кухарева
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