В Растанском котле на севере провинции Хомс боевики продолжают сдавать сирийским правительственным войскам тяжелое вооружение и боеприпасы к ним. Источник Федерального агентства новостей (ФАН) в сирийской армии сделал видео, на котором можно увидеть минометные снаряды самого разного калибра, которыми еще недавно боевики планировали использовать против сирийских правительственных войск и жителей населенных пунктов, расположенных вблизи линии соприкосновении сторон.

Несмотря на то, что летом прошлого года в рамках реализации астанинских соглашений на территории Растанского котла была создана зона деэскалации «Хомс», периодические провокационные обстрелы со стороны вооруженных группировок продолжились.

Так или иначе, ликвидация Растанского котла стояла в планах сирийского военного командования. Однако проблему с большей частью боевиков на севере Хомса удалось решить не в ходе военной операции, а путем переговоров, которые 30 апреля запросили сами главари незаконных бандформирований. Процессом руководили российские военнослужащие из Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС). Часть боевиков согласились сдать свое тяжелое вооружение САА и уехать в провинции Хама, Алеппо и Идлиб, а часть — воспользовалась правом нормализовать свой статус и получить президентскую амнистию. На сегодняшний день полностью завершен вывоз боевиков из восточной части анклава и продолжается вывоз — из западной.

С 7-го мая Растанский котел в общей сложности покинуло 16530 боевиков и членов их семей. Выезд осуществляется при участии российских военнослужащих из ЦПВС, а также представителей Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Красного креста.