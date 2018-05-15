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Хочу поблагодарить геев: россияне отреагировали на отказ победительницы «Евровидения» приехать в РФ
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    Хочу поблагодарить геев: россияне отреагировали на отказ победительницы «Евровидения» приехать в РФ

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    Хочу поблагодарить геев: россияне отреагировали на отказ победительницы «Евровидения» приехать в РФ

    Москва, 15 мая. Победительница «Евровидения-2018» израильтянка Нетта Барзилай отказалась выступить на вручении премии Муз-ТВ из-за гей-парада в Израиле. Об этом сообщил программный директор телеканала Андрей Разыграев. Российские Интернет-пользователи заявили, что не расстроятся из-за отказа певицы выступить в РФ, и даже готовы поблагодарить геев за это.

    В комментариях к посту Разыграева в Facebook пользователи предположили, что Нетту Барзилай на гей-параде увидит гораздо больше людей, чем на премии Муз-ТВ.

    «Ну так там почти миллион людей выходит. Какая аудитория!» — пошутил Алексей Остудин.

    «Если бы она согласилась выступать на премии, многие бы задумались, покупать билет или лучше не надо. Так что, считаю отказ вашей удачей!» — заявила Edita Ter-Balyan.

    Многие россияне заявили, что не жаждут увидеть победительницу «Евровидения» вживую.

    «Думаю, мы это переживем», — согласился Roman Sobolev. «Бедная Россия. Не увидеть и не услышать подобное…» — написала Лемешко Наталия. «А, простите, мы ее разве ждали?» — спрашивает Людмила Подлузская. «Отлегло прям», — написал Алексей Поляков.

    «Ну я не сильно расстроился, точнее вообще не расстроился», — прокомментировал новость Артем Горный.

    Некоторые предположили, что у певицы началась звездная болезнь. «Похоже что Нетта «зазвездилась», — считает Ксения Светличная.

    «Чтобы увидеть Нетту живьем, надо устроить гей-парад», — предложил Кецалькоатль.

    Однако другие россияне предложили устроить парад гетеросексуалов.

    «Так народ есть идея!!! Провести парад гетеросексуалов!!!!» — пошутил Алукард Исмигенович.

    «Первый раз в жизни хочу поблагодарить геев», — добавил пользователь с ником Индиго.

    «Ну слава богу, а то аж испугался. Все ночи не спал», — иронизирует Alex Ko.

    Напомним, Нетта Барзилай стала победительницей «Евровидения-2018», финал которого прошел 12 мая в Лиссабоне. Как сообщает Ura.ru, Барзилай заявила, что 8 июня примет участие в гей-параде в Израиле, так как это «гораздо важнее».

    Автор: Катерина Михайлиди
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