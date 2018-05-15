Хочу поблагодарить геев: россияне отреагировали на отказ победительницы «Евровидения» приехать в РФ

Москва, 15 мая. Победительница «Евровидения-2018» израильтянка Нетта Барзилай отказалась выступить на вручении премии Муз-ТВ из-за гей-парада в Израиле. Об этом сообщил программный директор телеканала Андрей Разыграев. Российские Интернет-пользователи заявили, что не расстроятся из-за отказа певицы выступить в РФ, и даже готовы поблагодарить геев за это.

В комментариях к посту Разыграева в Facebook пользователи предположили, что Нетту Барзилай на гей-параде увидит гораздо больше людей, чем на премии Муз-ТВ.

«Ну так там почти миллион людей выходит. Какая аудитория!» — пошутил Алексей Остудин.

«Если бы она согласилась выступать на премии, многие бы задумались, покупать билет или лучше не надо. Так что, считаю отказ вашей удачей!» — заявила Edita Ter-Balyan.

Многие россияне заявили, что не жаждут увидеть победительницу «Евровидения» вживую.

Бедная Россия. Не увидеть и не услышать подобное кошмарище — Лемешко Наталия (@suzi1614) May 15, 2018

«Думаю, мы это переживем», — согласился Roman Sobolev. «Бедная Россия. Не увидеть и не услышать подобное…» — написала Лемешко Наталия. «А, простите, мы ее разве ждали?» — спрашивает Людмила Подлузская. «Отлегло прям», — написал Алексей Поляков.

«Ну я не сильно расстроился, точнее вообще не расстроился», — прокомментировал новость Артем Горный.

Ну я не сильно расстроился, точнее вообще не растсроился — Артем Горный (@gorygorn) May 15, 2018

Некоторые предположили, что у певицы началась звездная болезнь. «Похоже что Нетта «зазвездилась», — считает Ксения Светличная.

Тут некоторые негодуют,мол,израильская брутто-нетта предпочла гей-парад приезду в Москву на телепередачу.Я бы лично предпочёл ,никогда, ни её не видеть и уж ,тем более,песен её не слышать — не A.D.Qutt (@qU1wtv08HoS7vhl) May 15, 2018

«Чтобы увидеть Нетту живьем, надо устроить гей-парад», — предложил Кецалькоатль.

Чтобы увидеть Нетту живьем надо устроить гей-парад ))) — Кецалькоатль (@GabblerV) May 15, 2018

Однако другие россияне предложили устроить парад гетеросексуалов.

«Так народ есть идея!!! Провести парад гетеросексуалов!!!!» — пошутил Алукард Исмигенович.

«Первый раз в жизни хочу поблагодарить геев», — добавил пользователь с ником Индиго.

«Ну слава богу, а то аж испугался. Все ночи не спал», — иронизирует Alex Ko.

Напомним, Нетта Барзилай стала победительницей «Евровидения-2018», финал которого прошел 12 мая в Лиссабоне. Как сообщает Ura.ru, Барзилай заявила, что 8 июня примет участие в гей-параде в Израиле, так как это «гораздо важнее».