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Турция предложила послу Израиля покинуть страну
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    Турция предложила послу Израиля покинуть страну

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    Турция предложила послу Израиля покинуть страну

    Анкара, 15 мая. Турецкое министерство иностранных дел предложило послу Израиля временно покинуть страну.

    Ранее сообщалось, что посла Израиля вызывали в министерство иностранных дел Турции. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя турецкого МИД, посол был проинформирован об отзыве для консультаций посла Турции в Тель-Авиве.

    Напомним, что акции протеста в секторе Газа проходят на фоне годовщины образования Израиля и переноса посольства Соединенных Штатов из Тель-Авива в Иерусалим. По полученной информации, число погибших в результате столкновения палестинцев и израильтян на границах с сектором Газа увеличилось до 59 человек.

    Автор: Дарья Смолина
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