Символ победы Путина: в Британии отреагировали на открытие Крымского моста
Лондон, 15 мая. Президент РФ Владимир Путин открыл Крымский мост, который станет связующим звеном между Россией и полуостровом. Тем самым он ослабил изоляцию крымчан, пишет британское издание The Telegraph.
«Путин, чьи рейтинги популярности сохраняются на уровне более 80% с тех пор, как Россия в 2014 году захватила принадлежащий Украине Крым, лично контролировал реализацию проекта», — отмечает журналист Алек Лун.
Отметим, что Крым вошел в состав РФ по результатам мартовского референдума в 2014 году. Подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за присоединение к России. Голосование прошло в соответствии с международными нормами, вопрос о статусе Крыма давно закрыт.
Алек Лун добавляет, что мост стал «символом победы», проект пользуется большой популярностью на полуострове. Британские СМИ подчеркивают, что строительство моста «стало предметом национального престижа». А его возведение при ветрах и штормах в Керченском проливе является «не только геополитической победой, но и настоящим достижением инженерной мысли».
The Telegraph пишет, что у моста 595 опор, некоторые из них заглублены на 100 метров. Две центральные арки были собраны на берегу, а потом установлены на место с помощью барж. После открытия автомобильного движения из Краснодарского края в Керчь можно попасть за 16 минут.
Россияне отреагировали на материал британских СМИ, которые не смогли замалчивать масштабность реализованного проекта, несмотря на то, что Запад не признает Крым российским регионом.
«В истории останутся те, кто строит мосты, а не те, кто их сжигает. Так что мои поздравления Путину. Браво!» — написал пользователь Trick.