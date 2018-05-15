Символ победы Путина: в Британии отреагировали на открытие Крымского моста

Лондон, 15 мая. Президент РФ Владимир Путин открыл Крымский мост, который станет связующим звеном между Россией и полуостровом. Тем самым он ослабил изоляцию крымчан, пишет британское издание The Telegraph.

«Путин, чьи рейтинги популярности сохраняются на уровне более 80% с тех пор, как Россия в 2014 году захватила принадлежащий Украине Крым, лично контролировал реализацию проекта», — отмечает журналист Алек Лун.

Отметим, что Крым вошел в состав РФ по результатам мартовского референдума в 2014 году. Подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за присоединение к России. Голосование прошло в соответствии с международными нормами, вопрос о статусе Крыма давно закрыт.

Алек Лун добавляет, что мост стал «символом победы», проект пользуется большой популярностью на полуострове. Британские СМИ подчеркивают, что строительство моста «стало предметом национального престижа». А его возведение при ветрах и штормах в Керченском проливе является «не только геополитической победой, но и настоящим достижением инженерной мысли».

The Telegraph пишет, что у моста 595 опор, некоторые из них заглублены на 100 метров. Две центральные арки были собраны на берегу, а потом установлены на место с помощью барж. После открытия автомобильного движения из Краснодарского края в Керчь можно попасть за 16 минут.

Россияне отреагировали на материал британских СМИ, которые не смогли замалчивать масштабность реализованного проекта, несмотря на то, что Запад не признает Крым российским регионом.