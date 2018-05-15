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Выписанный из больницы Керимов успел вовремя вернуться во Францию
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    Выписанный из больницы Керимов успел вовремя вернуться во Францию

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    Выписанный из больницы Керимов успел вовремя вернуться во Францию

    Москва, 15 мая. Во Францию вернулся сенатор Сулейман Керимов. По словам его помощника Алексея Красовского, сенатор сделал это в срок, который был установлен французским правосудием.

    «Его состояние стабилизировалось, он вернулся во Францию в срок, установленный для него французским судом,  — уточнил он. — Никаких нарушений не было», передает РИА Новости.

    Сенатор Керимов обвиняется в налоговых нарушениях. Во Франции он находится под следствием с ноября прошлого года. При этом время от времени следствие отпускает Керимова на родину.

    6 мая стало известно, что сенатор доставлен в госпиталь Вишневского в Красногорске. У парламентария возникли проблемы с сердцем. Уже 11 мая он был выписан из больницы

    Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Керимов защищает свои интересы самостоятельно, однако Москва окажет ему содействие.

    Автор: Тимур Румянцев
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