Выписанный из больницы Керимов успел вовремя вернуться во Францию

Москва, 15 мая. Во Францию вернулся сенатор Сулейман Керимов. По словам его помощника Алексея Красовского, сенатор сделал это в срок, который был установлен французским правосудием.

«Его состояние стабилизировалось, он вернулся во Францию в срок, установленный для него французским судом, — уточнил он. — Никаких нарушений не было», передает РИА Новости.

Сенатор Керимов обвиняется в налоговых нарушениях. Во Франции он находится под следствием с ноября прошлого года. При этом время от времени следствие отпускает Керимова на родину.

6 мая стало известно, что сенатор доставлен в госпиталь Вишневского в Красногорске. У парламентария возникли проблемы с сердцем. Уже 11 мая он был выписан из больницы.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Керимов защищает свои интересы самостоятельно, однако Москва окажет ему содействие.