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«Заносите меня в «Миротворец», еду»: украинцы ответили разгневанному Крымским мостом Порошенко
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    «Заносите меня в «Миротворец», еду»: украинцы ответили разгневанному Крымским мостом Порошенко

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    «Заносите меня в «Миротворец», еду»: украинцы ответили разгневанному Крымским мостом Порошенко

    Москва, 15 мая. Президент Украины Петр Порошенко возмутился завершению строительства автодорожной части Крымского моста. Россияне и украинцы указали ему на абсурдность этой критики и высмеяли его пост в Twitter.

    Разгневанный Порошенко опубликовал пост, в котором в резкой форме высказался об открытии автомобильной части Крымского моста. Событие он назвал якобы «пренебрежением международным правом со стороны Кремля». Россияне и украинцы высмеяли его критику. По их мнению, представитель Киева завидует российскому коллеге, ведь при Порошенко ситуация на Украине только ухудшается.

    «Петруха, записывай меня в «Миротворец» (сайт, где перечислены так называемые «враги Украины». — Прим. ФАН), еду в Крым по мосту!» — дразнят Порошенко в Сети.

    «А Порошенко вплавь будет добираться в Крым», — рассуждают пользователи.

    Многие указали президенту Украины на абсурдность обвинений про нарушение международного права.

    «Я вот только одного понять не могу. Как можно противоправно строить на собственной территории?» — поинтересовались россияне.

    «Заносите меня в «Миротворец», еду»: украинцы ответили разгневанному Крымским мостом Порошенко

    В это время украинцы напомнили Порошенко, что в его стране также идет строительство моста, которое никак не может закончиться. В марте этого года Подольский мостовой переход в Киеве отметил 25-летие с начала строительства. Тут же Порошенко припомнили и Шулявский мост, из-за проблем с реконструкцией которого Киев может потерять сотни миллионов гривен.

    «Господин президент, а вам нельзя проехать на КрАЗе через Подольский или Шулявский мост в Киеве?» — обратились к президенту.

    Впрочем, некоторые справедливо заметили, что какие-то «перемоги» («победы» на украинском языке) в стране все таки есть. Правда, при сравнении происходящего в России и на Украине  — остается только иронизировать.

    «Пока мы радуемся открытию движения по Крымскому мосту, есть свой повод для гордости и на Украине. Порошенко открыл фельдшерско-акушерский пункт в селе Боденьки. Это — уровень. Завидуй, Мордор!» — шутит украинский журналист.

    «Для начала фабрику в Липецке закрой… — припомнили украинцы ему фабрику «Рошен». — Даже завод для патронов за четыре года не построили, хотя для этого и ангара хватило бы со станками».

    Другие пользователи предположили, что конфеты Порошенко еще пригодятся — закусить во время одного из излюбленных, как утверждают украинские СМИ, занятий президента — распития спиртного.

    «Горько тебе, Петя, махни стакан и закуси конфеткой «Рошен», и это все на что ты способен», — пишут они ему.

    «Путин открыл мост. Петя открыл бутылку…» — подхватывают другие.

    «Заносите меня в «Миротворец», еду»: украинцы ответили разгневанному Крымским мостом Порошенко

    «Заносите меня в «Миротворец», еду»: украинцы ответили разгневанному Крымским мостом Порошенко

    Автор: Катерина Тимошенская
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