«Заносите меня в «Миротворец», еду»: украинцы ответили разгневанному Крымским мостом Порошенко

Москва, 15 мая. Президент Украины Петр Порошенко возмутился завершению строительства автодорожной части Крымского моста. Россияне и украинцы указали ему на абсурдность этой критики и высмеяли его пост в Twitter.

Разгневанный Порошенко опубликовал пост, в котором в резкой форме высказался об открытии автомобильной части Крымского моста. Событие он назвал якобы «пренебрежением международным правом со стороны Кремля». Россияне и украинцы высмеяли его критику. По их мнению, представитель Киева завидует российскому коллеге, ведь при Порошенко ситуация на Украине только ухудшается.

«Петруха, записывай меня в «Миротворец» (сайт, где перечислены так называемые «враги Украины». — Прим. ФАН), еду в Крым по мосту!» — дразнят Порошенко в Сети.

«А Порошенко вплавь будет добираться в Крым», — рассуждают пользователи.

Многие указали президенту Украины на абсурдность обвинений про нарушение международного права.

«Я вот только одного понять не могу. Как можно противоправно строить на собственной территории?» — поинтересовались россияне.

В это время украинцы напомнили Порошенко, что в его стране также идет строительство моста, которое никак не может закончиться. В марте этого года Подольский мостовой переход в Киеве отметил 25-летие с начала строительства. Тут же Порошенко припомнили и Шулявский мост, из-за проблем с реконструкцией которого Киев может потерять сотни миллионов гривен.

«Господин президент, а вам нельзя проехать на КрАЗе через Подольский или Шулявский мост в Киеве?» — обратились к президенту.

Впрочем, некоторые справедливо заметили, что какие-то «перемоги» («победы» на украинском языке) в стране все таки есть. Правда, при сравнении происходящего в России и на Украине — остается только иронизировать.

«Пока мы радуемся открытию движения по Крымскому мосту, есть свой повод для гордости и на Украине. Порошенко открыл фельдшерско-акушерский пункт в селе Боденьки. Это — уровень. Завидуй, Мордор!» — шутит украинский журналист.

Пока мы радуемся открытию движения по Крымскому мосту, есть свой повод для гордости и на Украине. Порошенко открыл фельдшерско-акушерский пункт в селе Боденьки. Это - уровень. Завидуй, Мордор! :) — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) May 15, 2018

«Для начала фабрику в Липецке закрой… — припомнили украинцы ему фабрику «Рошен». — Даже завод для патронов за четыре года не построили, хотя для этого и ангара хватило бы со станками».

Другие пользователи предположили, что конфеты Порошенко еще пригодятся — закусить во время одного из излюбленных, как утверждают украинские СМИ, занятий президента — распития спиртного.

«Горько тебе, Петя, махни стакан и закуси конфеткой «Рошен», и это все на что ты способен», — пишут они ему.