СК РФ рассказал, чего хочет от немецкого журналиста Зеппельта

Москва, 15 мая. Следственный комитет России намерен допросить немецкого журналиста Хайо Зеппельта по уголовному делу в отношении бывшего главы Антидопингового центра Григория Родченкова.

Как уточняется в заявлении на официальном сайте ведомства, в рамках допроса СК собирается выяснить обстоятельства, которые известны Зеппельту «о якобы имевших место злоупотреблениях российских спортсменов».

Ранее российские следователи связались с коллегами из западных стран, направив запросы о правовой помощи для получения показаний. Однако, согласно ответу, полученному от правоохранителей из Германии, Зеппельт от дачи показаний отказался, пишет «Парламентская газета».

Родченкова подозревают в злоупотреблении полномочиями и уничтожении допинг-проб российских спортсменов. Именно из-за его заявлений олимпийцы РФ частично пропустили Игры в Рио-де-Жанейро, а на Олимпиаде в Пхенчхане выступали в нейтральном статусе.

Более того, как отмечает Infox, ряд атлетов лишили медалей, из-за чего Россия потеряла первое место в командном зачете Олимпийских игр в Сочи.