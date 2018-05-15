Глава МИД Швеции возложила на США ответственность за бойню в секторе Газа

Стокгольм, 15 мая. Глава МИД Швеции заявила, что США в связи с переносом посольства в Иерусалим несут ответственность за насилие между палестинцами и израильтянами.

В интервью шведскому информационному агентству ТТ, Маргот Валльстрем сказала, что в регионе ситуация сложная, а за последнее время ухудшилась с учетом вопроса о поселениях и отсутствия плана для обсуждения совместного будущего. Перенос правительства США в Иерусалим, по ее словам, стал также одним из факторов ухудшения ситуации.

«Поэтому я считаю, что США несут очень большую ответственность. И я не думаю, что есть много поводов для празднования, когда видишь, что так много убитых и так много раненых», — сказала глава МИД Швеции.

На вопрос о возможности отзыва Швецией своего посла или вызова посла Израиля в шведский МИД, Валльстрем ответила, что в первую очередь хотела бы обсудить ситуацию в ЕС для возможной выработки общей позиции.

На фоне 70-й годовщины образования Израиля и приуроченного к юбилею переноса посольства США в Иерусалим прошли массовые акции протеста. В столкновениях с израильскими войсками на границах сектора Газа погиб 61 палестинец.