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Глава МИД Швеции возложила на США ответственность за бойню в секторе Газа
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    Глава МИД Швеции возложила на США ответственность за бойню в секторе Газа

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    Глава МИД Швеции возложила на США ответственность за бойню в секторе Газа

    Стокгольм, 15 мая. Глава МИД Швеции заявила, что США в связи с переносом посольства в Иерусалим несут ответственность за насилие между палестинцами и израильтянами.

    В интервью шведскому информационному агентству ТТ, Маргот Валльстрем сказала, что в регионе ситуация сложная, а за последнее время ухудшилась с учетом вопроса о поселениях и отсутствия плана для обсуждения совместного будущего. Перенос правительства США в Иерусалим, по ее словам, стал также одним из факторов ухудшения ситуации.

    «Поэтому я считаю, что США несут очень большую ответственность. И я не думаю, что есть много поводов для празднования, когда видишь, что так много убитых и так много раненых», — сказала глава МИД Швеции.

    На вопрос о возможности отзыва Швецией своего посла или вызова посла Израиля в шведский МИД, Валльстрем ответила, что в первую очередь хотела бы обсудить ситуацию в ЕС для возможной выработки общей позиции.

    На фоне 70-й годовщины образования Израиля и приуроченного к юбилею переноса посольства США в Иерусалим прошли массовые акции протеста. В столкновениях с израильскими войсками на границах сектора Газа погиб 61 палестинец.

    Автор: Екатерина Кухарева
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