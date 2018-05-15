А вот мой яндекс-кошелек: Роман Носиков об украиноугодных и сути незалежности

Московский блогер Александр Тверской шел к успеху. Но не фартануло. Сбит на взлете.

Всем был хорош этот человек и украиноугоден. Много писал об ужасах России, о спивающемся Мордоре, который ничего не производит, но пародирует фашизм, агрессивничает в/на Украине, но очень скоро сдохнет от голода и пьянства. Словом, Тверской удовлетворял все основные духовные потребности украинца.

Как выяснилось недавно, он также удовлетворял и особые потребности украинок. Потребность в опеке, заботе о ком-то. Брал он с этих украинок деньгами.

Так оказалось, что некто Юлия из Киева отдавала украиноугодному блогеру почти все заработанные деньги — пять тысяч гривен из шести. Это что-то вроде двенадцати тысяч рублей.

Блогер ходил на эти деньги в рестораны и отдыхал в Абу-Даби. То есть отношения Украины и блогера Тверского складывались в строгом соответствии со сценарием, изложенным в бессмертной песне Аллы Пугачевой «Настоящий полковник»:

Приглашал он меня в ресторан,

Коньяком, правда, за мой счет угощал.

Обещал Монте-Карло и Варну!

Ой, и жениться, представляешь, обещал!

Так вот под этой личиной,

Скрывался, блин, уголовник!

Ну, в жизни не скажешь, какой был мужчина!

Ну, настоящий полковник!

Дальше как обычно — женщины перезнакомились друг с другом и выложили всю историю в Сеть. Обиделись.

Многие по нашу сторону от российско-украинской границы злорадствуют. А я не буду. Я предлагаю на этом конкретном примере обсудить смысл и суть незалежности. Ведь мало что раскрывает ее с такой беспощадной простотой.

Тут многие беспокоились о смысле незалежной Украины как государственного проекта. Говорили о геополитике, философии, культуре. И как-то мало уделяли внимания тому, как устроено украинское общество, в чем смысл Украины с точки зрения украинских элит и украинского народа. Докладываю — вот он.

Украинские элиты и украинское общество соотносятся точно так же, как блогер Тверской — с неизвестной мне Юлией с зарплатой шесть тысяч гривен. Это вот и есть незалежность.

Незалежность — это необходимое условие для того, чтобы за счет нищей украинки жрать в ресторанах и отдыхать на курортах, расплачиваясь греющими душу рассказами об ужасах России.

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Посмотрите на украинские элитные лица, возвышающиеся над вышиванками. На героев майдана, вышедших в депутаты и министры. На Парасюка, Гаврилюка, на главу украинского МИД Климкина. Тоже, кстати, из России. На блогера Тверского.

Поглядели? А теперь перенесите свой взор на поэтессу Дмитрук, на любую кликушу с кастрюлей с Майдана и подумайте — может ли она оказаться той самой Юлией?

Еще как.

Украина — это объединенное русофобией и чванством товарищество лохов и жуликов. Это скованное борьбой против Папы Карло единство Буратино, Лисы Алисы и Кота Базилио. Майдан — это и есть то самое Поле Чудес в Стране Дураков.

Политический процесс на Украине — это процедура дележа пяти золотых из советского кино про Буратино. Снималось в Крыму.

Кстати, о Крыме. Чтобы понять, чего так страшится в реальности, а не на словах, украинская элита, почему бежит от России как от огня — достаточно посмотреть на Крым и задаться вопросом: как она чувствует себя там, на полуострове?

Вот то-то и оно.

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Украинская элита — она от слова «украсть». Она несовместима с какой-либо полезной деятельностью. Она несовместима с армией, судами, полицией, с дорогами, портами, аэродромами и со всем остальным. Поэтому в Крыму она искореняется, как сорняк.

И глядя на это, украинская элита — все еще процветающая в условиях незалежности на Украине — ценит эту свою незалежность еще больше. А значит, рассказы об ужасах России востребованы еще сильнее, чем раньше. С чем я и поздравляю неизвестную мне Юлию, поэтессу Дмитрук и весь остальной свободолюбивый великий смелый и гидный украинский народ.

Очень скоро Тверской снова вернется в украинские СМИ. А не вернется — так свято место пусто не будет. На Украине еще есть Аркадий Бабченко. Саша Сотник на гастроли приедет. Вспомним о Ганапольском с Киселевым. А если и этого не хватит, так вынут из нафталина правозащитницу Васильеву — футбольных команд в России много.