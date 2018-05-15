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Путин — самый крутой президент в мире: как соцсети отреагировали на открытие Крымского моста
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    Путин — самый крутой президент в мире: как соцсети отреагировали на открытие Крымского моста

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    У них Путин водителем работает: как соцсети отреагировали на открытие Крымского моста

    Сегодня открылось автомобильное движение по Крымскому мосту, соединившему Таманский и Керченский полуострова. О том, как пользователи соцсетей оценили это событие, читайте в обзоре Федерального агентства новостей.

    Больше всего эмоций у пользователей соцсетей вызвал тот факт, что колонну строительной техники, которая первой проехала по Крымскому мосту, возглавил КамАЗ, за рулем которого находился президент России Владимир Путин.

    «Охренеть! Путин сам сел за руль головного КамАЗа, и огромная колонна КамАЗов помчалась по Крымскому мосту! Украина сейчас удавится, потеряет сон и начнет врать народу, что это фейковые съемки!» — этот твит karfagen оказался одним из самых популярных среди тех, что посвящены сегодняшнему событию. 

    По этому поводу вспомнился и старый анекдот:

    «Один раз Путин решил вспомнить молодость и сесть за руль своего служебного «мерседеса» вместо водителя. Едет по улице, катается — и вдруг в него врезается крутой джип с братвой.

    — Колян, посмотри, что там за типы, возьмем на понт.

    Колян подходит к машине — опускается стекло, он видит Путина за рулем и в панике отбегает к своим.

    — Братва, я не знаю, что это за типы, но они очень крутые, у них Путин водителем работает».

    «Путин садится в КамАЗ! Я знал», — написал в своем микроблоге в Твиттере журналист и писатель Армен Гаспарян.

    Он, к слову, назвал себя «водителем КамАЗа» в передаче Владимира Соловьева «Поединок» после слов польского политолога Якуба Корейбы о том, что ветеранов, просящих милостыню на улицах Москвы, якобы вывозят на КамАЗах за сотни километров от столицы.

    «Все. Гаспарян потерял почетное звание «водитель КамАЗа». Появился более достойный кандидат на открытии Крымского моста», — пошутил в Twitter подполковник запаса ВС РФ Александр Челышев.

    Не менее обсуждаемой стала и речь президента России, произнесенная после того, как он оценил дорожное полотно Крымского моста.

    «Я поздравляю вас с этим историческим днем. Еще при царе-батюшке люди мечтали построить этот мост. И вот наконец благодаря вашему труду и таланту это чудо свершилось. Спасибо вам большое», — сказал глава государства строителям переправы через Керченский пролив.

    Пользователи соцсетей назвали открытие Крымского моста «победой» и поздравили с нею Владимира Путина.

    «Президент! Поздравляем Вас, Россию, естественно — Крым с пуском Крымского моста. Это ПОБЕДА!!!» — пишут россияне в Twitter.

    А украинцы, как и ожидалось, негодуют.

    «Стадии строительства Крымского моста в украинских СМИ:

    1. Его невозможно построить.

    2. Его возможно построить, но у России нет таких технологий.

    3. Все, что показывают, снято на «Мосфильме».

    4. Сваи треснули, мост просел, деньги украли.

    5. Клятi Москалi!!!» — пишет пользователь Twitter под ником ROTENBERG.

    «А вот теперь ждем нытья и ерничества от небратьев по поводу Крымского моста. Что они сейчас будут говорить? Думаю, теперь будут хихикать: «Это сейчас лето, а вот подождем зиму! Все снесет! Все развалится!» — полагает россиянин Сергей Климкович.

    Некоторые продолжают шутить насчет обещанных Украиной диверсий из-за Крымского моста.

    И реакции украинского главы на сегодняшнее событие.

    Скриншот социальной сети Twitter

    «КамАЗ Путина с Крымского моста внесен в базу данных Миротворца», — иронизируют интернет-пользователи.

    Между тем хештеги #крымскиймост и #мостмечты во вторник вошли в топ-10 актуальных тем русскоязычного Twitter. 

    Автор: Марина Степанова
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