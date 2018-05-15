Путин — самый крутой президент в мире: как соцсети отреагировали на открытие Крымского моста

Сегодня открылось автомобильное движение по Крымскому мосту, соединившему Таманский и Керченский полуострова. О том, как пользователи соцсетей оценили это событие, читайте в обзоре Федерального агентства новостей.

Больше всего эмоций у пользователей соцсетей вызвал тот факт, что колонну строительной техники, которая первой проехала по Крымскому мосту, возглавил КамАЗ, за рулем которого находился президент России Владимир Путин.

«Охренеть! Путин сам сел за руль головного КамАЗа, и огромная колонна КамАЗов помчалась по Крымскому мосту! Украина сейчас удавится, потеряет сон и начнет врать народу, что это фейковые съемки!» — этот твит karfagen оказался одним из самых популярных среди тех, что посвящены сегодняшнему событию.

Охренеть!Путин сам сел за руль головного камаза и огромная колонная камазов помчалась по крымского мосту! Украина сейчас удавится, хунта потеряет сон и начнет врать народу,что это фейковые съемки! — karfagen (@karfagen111) 15 мая 2018 г.

По этому поводу вспомнился и старый анекдот:

«Один раз Путин решил вспомнить молодость и сесть за руль своего служебного «мерседеса» вместо водителя. Едет по улице, катается — и вдруг в него врезается крутой джип с братвой.

— Колян, посмотри, что там за типы, возьмем на понт.

Колян подходит к машине — опускается стекло, он видит Путина за рулем и в панике отбегает к своим.

— Братва, я не знаю, что это за типы, но они очень крутые, у них Путин водителем работает».

Путин самый крутой президент в мире, ну эти два господина рядом сидящие наверное ещё круче сам Путин у них водитель. Слава нашим строителям Крымского моста!!! — Крымский Ватан? #PutinTeam (@VCCCR) 15 мая 2018 г.

«Путин садится в КамАЗ! Я знал», — написал в своем микроблоге в Твиттере журналист и писатель Армен Гаспарян.

Путин садится в КАМАЗ!!!



Я знал! :) pic.twitter.com/M2bQjuyTEz — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 15 мая 2018 г.

Он, к слову, назвал себя «водителем КамАЗа» в передаче Владимира Соловьева «Поединок» после слов польского политолога Якуба Корейбы о том, что ветеранов, просящих милостыню на улицах Москвы, якобы вывозят на КамАЗах за сотни километров от столицы.

«Все. Гаспарян потерял почетное звание «водитель КамАЗа». Появился более достойный кандидат на открытии Крымского моста», — пошутил в Twitter подполковник запаса ВС РФ Александр Челышев.

Всё. @A_Gasparyan потерял почётное звание "водитель КамАЗа". Появился более достойный кандидат на открытии Крымского моста :)) pic.twitter.com/hjkFf0aRCj — Александр Челышев (@Geptill) 15 мая 2018 г.

Не менее обсуждаемой стала и речь президента России, произнесенная после того, как он оценил дорожное полотно Крымского моста.

«Я поздравляю вас с этим историческим днем. Еще при царе-батюшке люди мечтали построить этот мост. И вот наконец благодаря вашему труду и таланту это чудо свершилось. Спасибо вам большое», — сказал глава государства строителям переправы через Керченский пролив.

Путин на открытии Крымского моста: Я поздравляю вас с этим историческим днем. Еще при царе-батюшке люди мечтали построить этот мост. И вот наконец благодаря вашему труду и таланту это чудо свершилось. Спасибо вам большое! pic.twitter.com/1xLPFkt8Mm — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 15 мая 2018 г.

Пользователи соцсетей назвали открытие Крымского моста «победой» и поздравили с нею Владимира Путина.

«Президент! Поздравляем Вас, Россию, естественно — Крым с пуском Крымского моста. Это ПОБЕДА!!!» — пишут россияне в Twitter.

@KremlinRussia г.Президент! Поздравляем Вас, Россию, естественно КРЫМ с пуском Крымского моста. Это ПОБЕДА!!! УРА!!! — Нэлли Колесатова (@NelcolN) 15 мая 2018 г.

А украинцы, как и ожидалось, негодуют.

«Стадии строительства Крымского моста в украинских СМИ:

1. Его невозможно построить.

2. Его возможно построить, но у России нет таких технологий.

3. Все, что показывают, снято на «Мосфильме».

4. Сваи треснули, мост просел, деньги украли.

5. Клятi Москалi!!!» — пишет пользователь Twitter под ником ROTENBERG.

Стадии строительства Крымского моста в украинских СМИ:

1. Его не возможно построить.

2. Его возможно построить, но у России нет таких технологий.

3. Всё что показывают снято на "Мосфильме".

3. Сваи треснули, мост просел, деньги украли.

5. Клятi Москалi!!! — ROTENBERG™ (@SERG__ROTENBERG) 15 мая 2018 г.

«А вот теперь ждем нытья и ерничества от небратьев по поводу Крымского моста. Что они сейчас будут говорить? Думаю, теперь будут хихикать: «Это сейчас лето, а вот подождем зиму! Все снесет! Все развалится!» — полагает россиянин Сергей Климкович.

А вот теперь ждём нытья и ёрничества от небратьев по поводу Крымского моста. Что они сейчас будут говорить? Думаю, теперь будут хихикать: "Это сейчас лето, а вот подождём зиму! Всё снесет! Всё развалится!" — Климкович Сергей (@klims72) 15 мая 2018 г.

Некоторые продолжают шутить насчет обещанных Украиной диверсий из-за Крымского моста.

Редкое фото. Украинские диверсанты готовятся сорвать открытие Крымского моста pic.twitter.com/5FUOmzboPh — Муха Хиллари (@MuhaHillary) 15 мая 2018 г.

И реакции украинского главы на сегодняшнее событие.

«КамАЗ Путина с Крымского моста внесен в базу данных Миротворца», — иронизируют интернет-пользователи.

Камаз Путина с Крымского моста внесён в базу данных Миротворца — Вежливые Люди (@vegchelovek) 15 мая 2018 г.

Между тем хештеги #крымскиймост и #мостмечты во вторник вошли в топ-10 актуальных тем русскоязычного Twitter.