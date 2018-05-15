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Собака в Канаде спасла жизнь пожилой хозяйке и попала в Зал славы животных
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    Собака в Канаде спасла жизнь пожилой хозяйке и попала в Зал славы животных

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    Собака в Канаде спасла жизнь пожилой хозяйке и попала в Зал славы животных

    Москва, 15 мая. В Канаде 12-летняя гончая по кличке Сабрина попала в Зал славы животных (Purina Animal Hall of Fame) за то, что спасла жизнь своей пожилой хозяйке.

    Хозяйка собаки Адель Шварц проснулась в два часа ночи и отправилась в ванную комнату, но в темноте перепутала поворот и упала с лестницы. Внизу женщина осталась лежать без сознания, но Сабрина ее нашла, передает портал News 1130.

    Чтобы помочь хозяйке, собака разбудила Билла, мужа Адель, и привела его к женщине. Билл вызвал скорую помощь. Как оказалось, в результате падения у Адель образовались трещины в позвонках спины и шеи. Женщина утверждает, что если бы не собака, к утру она бы умерла.

    Автор: Василий Котов
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