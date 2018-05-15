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Песков ответил журналистам, есть ли у Путина права категории С
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    Песков ответил журналистам, есть ли у Путина права категории С

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    Песков ответил журналистам, есть ли у Путина права категории С

    Москва, 15 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин имеет водительские права категории С.

    Ранее Владимир Владимирович за рулем КамАЗа проехал во главе колонны из трех десятков грузовиков, открыв движение по Крымскому мосту.

    «Они (водительские права категории C. — ред.) были получены им уже давно, примерно лет двадцать назад», — отметил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

    Ранее Путин в непринужденной обстановке побеседовал с рабочими, которые принимают участие в реализации самого масштабного инженерного сооружения России. Путин поздравил всех с открытием автомобильного движения. 

    Мост в Крым соединит Крым и Краснодарский край, длина моста составляет 19 километров. Автомобильное движение по Крымскому мосту будет открыто в среду, 16 мая.

    Автор: Тимур Румянцев
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