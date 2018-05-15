Появилось видео с проехавшимся по Крымскому мосту Путиным за рулем КамАЗа

Керчь, 15 мая. Президент России Владимир Путин проехал по Крымскому мосту, дорога в Керчь заняла у главы государства 16 минут. Соответствующее видео появилось в Сети.

Владимир Путин дал старт автомобильному движению по Крымскому мосту, он сел за руль КамАЗа и сказал «Поехали!» Перед этим глава государства в неформальной обстановке пообщался со строителями, которые принимали участие в создании масштабного инженерного сооружения, передает RT.

На светофоре высветилась надпись «В добрый путь», и колонна большегрузов во главе с машиной Владимира Путина тронулась с места. Грузовики торжественно сигналили, а на зеркалах развевались российские флаги.