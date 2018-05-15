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Украина
Савченко в украинском суде заявила о готовности отсидеть 22 года в российской тюрьме
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    Савченко в украинском суде заявила о готовности отсидеть 22 года в российской тюрьме

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    Савченко заявила, что готова отсидеть 22 года в российской тюрьме

    Киев, 15 мая. Депутат Рады Надежда Савченко, которую киевские власти обвиняют в подготовке госпереворота в стране, терактов в Раде и покушений на ряд высокопоставленных политиков страны, заявила о своей готовности отсидеть 22 года в российской тюрьме. Об этом она заявила в Шевченковском районном суде Киева.

    Она уточнила, что в российскую тюрьму вернется, если в списки обмена между Киевом и народными республиками Донбасса внесут 60 пленных украинских солдат, а в список обмена удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом внесут несколько крымских татар.

    «Я прекрасно знаю, какая судьба меня ждет в России. Если, к примеру, за меня отдадут всех 60 пленных и крымских татар, которые находятся в Российской Федерации, то да, я соглашусь с судьбой и отсижу 22 года в РФ», — сказала Савченко.

    Ранее она обратилась к президенту РФ Владимиру Путину, попросив его о содействии в вопросе обмена пленными между Киевом, ЛНР и ДНР, а также в вопросе обмена удерживаемыми лицами.

    Автор: Алексей Громов
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