Символ движения вперед и устремленности в будущее: в Совфеде прокомментировали открытие Крымского моста

Итак, скептики и злопыхатели посрамлены: Крымский мост официально открыт раньше намеченного срока. Уже на рассвете в среду, 16 мая, по мосту будет открыто движение легковых автомобилей. А за день до этого — 15 мая — в церемонии торжественного открытия переправы принял участие президент России Владимир Путин, который проехал по Крымскому мосту за рулем КамАЗа. Путин открыл движение знаменитым гагаринским: «Поехали!». Что значит открытие моста для жителей Крыма и всей России, Федеральному агентству новостей рассказала член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди.

«Крымчане — очень благодарный народ. Прежде всего мы хотим поблагодарить всю нашу страну — Россию, всех сограждан, поблагодарить строителей Крымского моста, всех тех, кто строил, закручивал болты, заливал бетон, возводил опоры… Мы хотим поблагодарить президента за то, что благодаря ему в это непростое время у нас появился наш красавец — Крымский мост!» — эмоционально отметила Ольга Ковитиди.

«Поехали?»: Путин открыл Крымский мост, проехав по нему на грузовике pic.twitter.com/Iuo3lvrbOy — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 15 мая 2018 г.

По словам сенатора, Крымский мост — это не просто переправа через Керченский пролив. Это важнейшая логистическая составляющая, жизненно важная пуповина, которая отныне связывает Республику Крым как субъект Российской Федерации с материком, а значит — со всей Россией.

«Мост — это очень дорогой проект, и мы понимаем, что в условиях жесточайшей санкционной политики Запада строить его было непросто, — отметила сенатор. — Но, несмотря ни на что, наша страна блестяще справилась с этим чрезвычайно дорогостоящим проектом. Это еще раз подтверждает, что развернутая на Западе санкционная антироссийская политика не приносит ожидаемых плодов. Подтверждение тому тот факт, что сегодня красавец — Крымский мост начинает свою работу».

По словам Ковитиди, открытие моста значительно увеличит турпоток на Крымский полуостров.

«Мост сэкономит туристам время и деньги. При хорошем движении на то, чтобы добраться с материка на территорию нашего цветущего полуострова, уйдет всего 15–20 минут. Сегодня мы твердо уверены, что красавец-мост еще больше укрепит связь Крыма с материком», — отметила она.

Но, кроме экономического, Крымский мост имеет еще и важнейшее символическое значение, подчеркнула сенатор.

«Крымский мост — это не просто автомобильный и железнодорожный переход. Это мощнейшая транспортная артерия, к которой вскоре добавятся другие коммуникационные составляющие. Это позволит не только перемещать людей и грузы, но и даст возможность развивать весь Крым, особенно его восточную часть, а также Тамань и прилегающие к ней земли Краснодарского края. Кроме того, Крымский мост — это символ нашего движения вперед и устремленности в будущее. Крымский мост — это показатель возможностей нашей научной, инженерной и технической мысли. Это, безусловно, весомый политический символ и аргумент, который демонстрирует неразрывную связь Республики Крым с остальными регионами Российской Федерации», — подчеркнула Ольга Ковитиди.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что за несколько минут до официального открытия движения по Крымскому мосту президент России Владимир Путин поздравил строителей с завершением возведения автомобильной части дороги и поблагодарил их за досрочную сдачу объекта.

«Поздравляю вас, — обратился к мостостроителям президент. — Это первый участок, первая линейка, но, наверное, она самая важная. Еще при царе-батюшке люди мечтали построить этот мост!»

Ровно в 14.49 был подан сигнал, разрешающий движение по мосту. Знак «кирпич» сменился зеленым сигналом светофора и надписью: «Доброго пути».

Владимир Путин со словами «Поехали!» сел за руль КамАЗа под номером Н082ОН799. Место рядом с президентом занял руководитель стройки Александр Островский, и машина начала движение во главе колонны, открыв автомобильное движение по Крымскому мосту.

Отметим, общая стоимость строительства Крымского моста через Керченский пролив составляет 227,92 миллиарда рублей.

Тип конструкции Крымского моста — ферменный с аркой. Основной пролет — 227 м. Высота конструкции — 80 м, высота свода над водой — 35 м. Для движения морских судов в конструкции моста предусмотрены арочные пролеты. Их ширина — 227 метров, высота — 35 метров.

Общая длина моста — 18,1 км (железнодорожный) и 16,9 км (автомобильный). На Крымском мосту будет шесть полос движения — четыре автомобильные и две железнодорожные.

Начало строительства моста — апрель 2015 года. Открытие движения по Крымскому мосту поэтапное: легковые автомобили и автобусы — с 16 мая 2018 года, грузовые автомобили — с октября 2018 года, железнодорожное движение намечено открыть с декабря 2019 года.