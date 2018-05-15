Меню
Россия
Символ движения вперед и устремленности в будущее: в Совфеде прокомментировали открытие Крымского моста
Политика
«Россия-матушка, защити»: Симоньян попросила помочь задержанному в Киеве Андрею Бородину
Следующая новость
Загрузка...

    Символ движения вперед и устремленности в будущее: в Совфеде прокомментировали открытие Крымского моста

      /  Обновлено: 
    56

    Символ движения вперед и устремленности в будущее: в Совфеде прокомментировали открытие Крымского моста

    Итак, скептики и злопыхатели посрамлены: Крымский мост официально открыт раньше намеченного срока. Уже на рассвете в среду, 16 мая, по мосту будет открыто движение легковых автомобилей. А за день до этого — 15 мая — в церемонии торжественного открытия переправы принял участие президент России Владимир Путин, который проехал по Крымскому мосту за рулем КамАЗа. Путин открыл движение знаменитым гагаринским: «Поехали!». Что значит открытие моста для жителей Крыма и всей России, Федеральному агентству новостей рассказала член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди.

    «Крымчане — очень благодарный народ. Прежде всего мы хотим поблагодарить всю нашу страну — Россию, всех сограждан, поблагодарить строителей Крымского моста, всех тех, кто строил, закручивал болты, заливал бетон, возводил опоры… Мы хотим поблагодарить президента за то, что благодаря ему в это непростое время у нас появился наш красавец — Крымский мост!» — эмоционально отметила Ольга Ковитиди.

    По словам сенатора, Крымский мост — это не просто переправа через Керченский пролив. Это важнейшая логистическая составляющая, жизненно важная пуповина, которая отныне связывает Республику Крым как субъект Российской Федерации с материком, а значит — со всей Россией.

    «Мост — это очень дорогой проект, и мы понимаем, что в условиях жесточайшей санкционной политики Запада строить его было непросто, — отметила сенатор. — Но, несмотря ни на что, наша страна блестяще справилась с этим чрезвычайно дорогостоящим проектом. Это еще раз подтверждает, что развернутая на Западе санкционная антироссийская политика не приносит ожидаемых плодов. Подтверждение тому тот факт, что сегодня красавец — Крымский мост начинает свою работу».

    Стоимость строительства Крымского моста через Керченский пролив составляет 227,92 миллиарда рублей

    По словам Ковитиди, открытие моста значительно увеличит турпоток на Крымский полуостров.

    «Мост сэкономит туристам время и деньги. При хорошем движении на то, чтобы добраться с материка на территорию нашего цветущего полуострова, уйдет всего 15–20 минут. Сегодня мы твердо уверены, что красавец-мост еще больше укрепит связь Крыма с материком», — отметила она.

    Но, кроме экономического, Крымский мост имеет еще и важнейшее символическое значение, подчеркнула сенатор.

    «Крымский мост — это не просто автомобильный и железнодорожный переход. Это мощнейшая транспортная артерия, к которой вскоре добавятся другие коммуникационные составляющие. Это позволит не только перемещать людей и грузы, но и даст возможность развивать весь Крым, особенно его восточную часть, а также Тамань и прилегающие к ней земли Краснодарского края.

    Кроме того, Крымский мост — это символ нашего движения вперед и устремленности в будущее. Крымский мост — это показатель возможностей нашей научной, инженерной и технической мысли. Это, безусловно, весомый политический символ и аргумент, который демонстрирует неразрывную связь Республики Крым с остальными регионами Российской Федерации», — подчеркнула Ольга Ковитиди.

    Владимир Путин со словами «Поехали!» сел за руль КамАЗа под номером Н082ОН799

    Ранее «Газета.ру» сообщила, что за несколько минут до официального открытия движения по Крымскому мосту президент России Владимир Путин поздравил строителей с завершением возведения автомобильной части дороги и поблагодарил их за досрочную сдачу объекта.

    «Поздравляю вас, — обратился к мостостроителям президент. — Это первый участок, первая линейка, но, наверное, она самая важная. Еще при царе-батюшке люди мечтали построить этот мост!»

    Ровно в 14.49 был подан сигнал, разрешающий движение по мосту. Знак «кирпич» сменился зеленым сигналом светофора и надписью: «Доброго пути».

    Владимир Путин со словами «Поехали!» сел за руль КамАЗа под номером Н082ОН799. Место рядом с президентом занял руководитель стройки Александр Островский, и машина начала движение во главе колонны, открыв автомобильное движение по Крымскому мосту.

    Отметим, общая стоимость строительства Крымского моста через Керченский пролив составляет 227,92 миллиарда рублей.

    Тип конструкции Крымского моста — ферменный с аркой. Основной пролет — 227 м. Высота конструкции — 80 м, высота свода над водой — 35 м. Для движения морских судов в конструкции моста предусмотрены арочные пролеты. Их ширина — 227 метров, высота — 35 метров.

    Общая длина моста — 18,1 км (железнодорожный) и 16,9 км (автомобильный). На Крымском мосту будет шесть полос движения — четыре автомобильные и две железнодорожные.

    Начало строительства моста — апрель 2015 года. Открытие движения по Крымскому мосту поэтапное: легковые автомобили и автобусы — с 16 мая 2018 года, грузовые автомобили — с октября 2018 года, железнодорожное движение намечено открыть с декабря 2019 года.

    Автор: Анна Кириллова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.