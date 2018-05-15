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Матвиенко раскрыла подробности о новом правительстве РФ
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    Матвиенко раскрыла подробности о новом правительстве РФ

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    Матвиенко раскрыла подробности о новом правительстве РФ

    Москва, 15 мая. Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что кардинальных изменений в структуре нового российского правительства не произойдет.

    «Думаю, никаких кардинальных изменений в ней [структуре правительства] не произойдет. Возможно, будет какая-то донастройка, уточнения», — подчеркнула Матвиенко.

    Матвиенко выразила уверенность в том, что структура нового правительства России будет нормальной и рабочей. По словам спикера Совета Федерации, новая структура никого не удивит, сообщает РИА Новости.

    Также она высказала мнение, что очень много вице-премьеров, но данный вопрос решать главе правительства, так как на нем лежит ответственность за формирование кабинета министров.

    Напомним, что правительство ушло в отставку после вступления Владимира Путина на должность президента России 7 мая. Российский лидер предложил Дмитрия Медведева в качестве кандидатуры на пост премьер-министра. На пленарном заседании Государственной думы 8 мая была утверждена кандидатура Медведева на пост главы кабмина.

    Автор: Дарья Смолина
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