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Украина
«Где разваленная под санкциями РФ?!»: Семенченко устроил истерику из-за открытия Крымского моста
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    «Где разваленная под санкциями РФ?!»: Семенченко устроил истерику из-за открытия Крымского моста

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    «Где разваленная под санкциями РФ?!»: Семенченко устроил истерику из-за открытия Крымского моста

    Киев, 15 мая. Скандально известный депутат Верховной рады Семен Семенченко устроил истерику на своей странице в Facebook из-за открытия Крымского моста.

    Открытие автомобильной части Крымского моста не на шутку взволновало Семенченко. Он обрушился с обвинениями на тех, кто уверял, что Россия «развалится» под санкциями, а Крымский мост «обрушится до окончания строительства» из-за того, что «деньги все разворуют».

    «Прошло четыре года. Где Гаага? Где «разваленная под санкциями» РФ?! Где миллиарды долларов, которые международные суды «присудили» Украине? Где рухнул Крымский мост?» — написал он на своей странице в соцсети.

    Семенченко также добавил, что в это время на Украине растет российская экономика, украинцы сбегают из страны «в поисках лучшей доли», а жители страны получают «нищенские пенсии и зарплаты».

    «Где разваленная под санкциями РФ?!»: Семенченко устроил истерику из-за открытия Крымского моста

    Ранее президент России Владимир Путин за рулем КамАЗа проехал во главе колонны из трех десятков грузовиков, открыв движение по Крымскому мосту.

    Автор: Катерина Тимошенская
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