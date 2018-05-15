«Где разваленная под санкциями РФ?!»: Семенченко устроил истерику из-за открытия Крымского моста

Киев, 15 мая. Скандально известный депутат Верховной рады Семен Семенченко устроил истерику на своей странице в Facebook из-за открытия Крымского моста.

Открытие автомобильной части Крымского моста не на шутку взволновало Семенченко. Он обрушился с обвинениями на тех, кто уверял, что Россия «развалится» под санкциями, а Крымский мост «обрушится до окончания строительства» из-за того, что «деньги все разворуют».

«Прошло четыре года. Где Гаага? Где «разваленная под санкциями» РФ?! Где миллиарды долларов, которые международные суды «присудили» Украине? Где рухнул Крымский мост?» — написал он на своей странице в соцсети.

Семенченко также добавил, что в это время на Украине растет российская экономика, украинцы сбегают из страны «в поисках лучшей доли», а жители страны получают «нищенские пенсии и зарплаты».

Ранее президент России Владимир Путин за рулем КамАЗа проехал во главе колонны из трех десятков грузовиков, открыв движение по Крымскому мосту.