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Трамп заявил о продолжении торговых переговоров с Китаем
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    Трамп заявил о продолжении торговых переговоров с Китаем

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    Трамп заявил о продолжении торговых переговоров с Китаем

    Вашингтон, 15 мая. Президент США Дональда Трамп сообщил в Twitter, что переговоры Вашингтона и Пекина по вопросам торговли продолжаются.

    «Торговые переговоры продолжаются. Китай получал сотни миллиардов долларов в год за счет США на протяжении многих лет», — написал Трамп.

    Он предложил следить за развитием событий. Накануне резидент Овального кабинета проинформировал, что его переговоры затрагивают вопрос о работе в Штатах китайской компании ZTE, которые занимается телекоммуникациями.

    Минторг США ввел санкции против китайской ZTE, по словам главы торгового ведомства Уибура Росса, речь идет о праве, а не о торговом споре.

    Автор: Алексей Громов
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