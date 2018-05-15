Трамп заявил о продолжении торговых переговоров с Китаем

Вашингтон, 15 мая. Президент США Дональда Трамп сообщил в Twitter, что переговоры Вашингтона и Пекина по вопросам торговли продолжаются.

«Торговые переговоры продолжаются. Китай получал сотни миллиардов долларов в год за счет США на протяжении многих лет», — написал Трамп.

Он предложил следить за развитием событий. Накануне резидент Овального кабинета проинформировал, что его переговоры затрагивают вопрос о работе в Штатах китайской компании ZTE, которые занимается телекоммуникациями.

Минторг США ввел санкции против китайской ZTE, по словам главы торгового ведомства Уибура Росса, речь идет о праве, а не о торговом споре.