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Россия призывает США к совместным действиям против ИГ в Сирии — Лаврентьев
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    Россия призывает США к совместным действиям против ИГ в Сирии — Лаврентьев

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    Россия призывает США к совместным действиям против ИГ в Сирии — Лаврентьев

    Москва, 15 мая. Спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил, что Россия призывает США к совместным действиям против террористов в Сирийской республике. 

    «Мы стараемся убедить наших партнеров из международной коалиции принять самое активное участие в уничтожении данной террористической группировки (ИГ1 — ред.)», — отметил он.

    По его словам, самостоятельные отдельные действия в борьбе с «Исламским государством»1 необходимого результата не принесут. 

    «Некоторые страны пытаются решить это в одиночку, что прискорбно, — отметил Лаврентьев. — Пытаются использовать этот повод для военного закрепления в Сирии, что абсолютно неприемлемо». 

    Напомним, ранее Лаврентьев заявил, что Россия сожалеет об отказе США участвовать в переговорах в Астане по урегулированию ситуации в Сирии.

    «Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Тимур Румянцев
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