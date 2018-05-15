Россия призывает США к совместным действиям против ИГ в Сирии — Лаврентьев

Москва, 15 мая. Спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил, что Россия призывает США к совместным действиям против террористов в Сирийской республике.

«Мы стараемся убедить наших партнеров из международной коалиции принять самое активное участие в уничтожении данной террористической группировки (ИГ1 — ред.)», — отметил он.

По его словам, самостоятельные отдельные действия в борьбе с «Исламским государством»1 необходимого результата не принесут.

«Некоторые страны пытаются решить это в одиночку, что прискорбно, — отметил Лаврентьев. — Пытаются использовать этот повод для военного закрепления в Сирии, что абсолютно неприемлемо».

Напомним, ранее Лаврентьев заявил, что Россия сожалеет об отказе США участвовать в переговорах в Астане по урегулированию ситуации в Сирии.

«Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

1 Организация запрещена на территории РФ.