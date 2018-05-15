Строители Крымского моста сравнили себя с первопроходцами БАМ

Керчь, 15 мая. Строители Крымского моста сравнили себя с первопроходцами Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

Строители Крымского моста признались, что гордятся тем, что принимали участие в этом грандиозном проекте.

«Буду и детям, и внукам рассказывать — специально даже сфотографировался», — приводит слова жителя Саратовской области Андрея Юсупова, который работает на строительстве Крымского моста порядка трех лет, ТАСС.

Он отметил, что испытывает чувства, которые, вероятно, испытывали строители БАМ.

Ранее президент России Владимир Путин за рулем КамАЗа проехал во главе колонны из трех десятков грузовиков, открыв движение по Крымскому мосту.