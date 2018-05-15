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Украина
Киеву подсказали, как заставить жителей ДНР и ЛНР «забыть про Новороссию»
Политика
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    Киеву подсказали, как заставить жителей ДНР и ЛНР «забыть про Новороссию»

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    Киеву подсказали, как заставить жителей ДНР и ЛНР «забыть про Новороссию»

    Киев, 15 мая. Венгерский политик озвучила мнение, что жители ДНР и ЛНР забудут о Новороссии, как только Украина создаст на этих территориях благоприятные условия.

    По мнению венгерского политика и общественного деятеля украинского происхождения Ярославы Хортяни, будут люди, которые переедут в Россию, но большинство все же захочет остаться на Украине, так как «людям надоела война».

    «Поверьте, если наше государство создаст условия, отстроит те территории, создаст рабочие места, те части страны начнут процветать. Они за год забудут про «Новороссию» и все, что они понапридумывали», — считает политик.

    Хортяни подчеркивает, что делать преобразования нужно «разумно, толерантно и не жалеть на это средств».

    На возражение о недостатке средств Украины на восстановление территорий, политик упомянула возможную помощь со стороны Европы, пишет «Апостроф».

    «У меня есть надежда, что Европа готова была бы их предоставить, если бы у нее были гарантии, что эти деньги точно пойдут на восстановление тех территорий»,  — сказала Ярослава Хортяни.

    По последним данным, армия ДНР отражает танковые атаки ВСУ. Попытка прорыва украинских войск под Горловкой закончилась несоизмеримыми потерями.

    Автор: Екатерина Кухарева
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