Он понадобится оккупантам: Порошенко отреагировал на новость об открытии Крымского моста
Киев, 15 мая. Глава Украины Петр Порошенко раскритиковал новость об открытии Крымского моста президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, заявив, что «мост обязательно понадобится оккупантам», когда они будут покидать полуостров. Об этом он написал в своем микроблоге социальной сети Twitter.
May 15, 2018
Порошенко назвал строительство моста «незаконным».
«Особенно циничным является тот факт, что его открытие происходит накануне очередной годовщины депортации крымско-татарского народа сталинским режимом», — написал он в социальной сети.
Кроме того, Порошенко призвал «представителей европейского предпринимательства» не вовлекаться в «инфраструктурные авантюры» российского правительства, которые таким способом якобы пытаются «откупиться от международно-правовой ответственности».
Напомним, российский лидер Владимир Путин 15 мая лично за рулем КамАЗа проехал по Крымскому мосту, официально открыв движение транспорта по сооружению.