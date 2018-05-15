Москва, 15 мая. МИД России направит ноту Киеву из-за задержания журналистов агентства «РИА Новости — Украина» в украинской столице, заявил замглавы ведомства Григорий Карасин.

«Мы должны внимательно разобраться во всем: кто стоял за этим решением, кто его исполнял. И со знанием всех этих фактов мы будем действовать», — сказал высокопоставленный российский дипломат.

Карасин добавил, что внешнеполитическое ведомство направит Украине ноту. Виновные должны понести ответственность, резюмировал он.

СБУ сообщила о задержании главного редактора «РИА Новости — Украина» Кирилла Вышинского. Позднее спецслужбы произвели обыски в офисе и в квартире одного из журналистов. В Кремле считают происходящее на Украине наступлением на свободу слова.