Чаплин прокомментировал возможность избрания нового главы РПЦ

Москва, 15 мая. Протоиерей Всеволод Чаплин не стал давать прогнозов относительно даты избрания нового главы РПЦ, однако назвал возможных кандидатов на этот пост.

С новым назначением возможности владыки Тихона (Шевкунова) возглавить через несколько лет Русскую православную церковь заметно увеличатся, заявил в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей настоятель храма Преподобного Феодора Студита у Никитских ворот протоиерей Всеволод Чаплин. Он добавил, что положительно относится к назначению отца Тихона главой Псковской митрополии.

«Владыка Тихон уже весьма зрелый человек, в этом году ему исполнится 60 лет, — напомнил Чаплин. — И ему давно уже было переходить из положения викария к положению архиерея, который бы руководил отдельной епархией, тем более что речь идет о такой исторически значимой, как Псковская».

По мнению собеседника ФАН, «это, конечно, укрепляет его церковное положение и вполне отвечает его возможностям, его опыту и талантам. При этом он остается председателем Патриаршего совета по культуре. То есть и церковная ответственная деятельность, членство в Высшем церковном совете, и проекты, которые он курировал, остаются за ним».

«Он человек достаточно энергичный, ему это по силам», — уверен отец Всеволод.

Что же касается перспектив владыки Тихона на избрание патриархом РПЦ МП, то, по словам Всеволода Чаплина, возможности владыки Тихона укрепляются. До сих пор имело место формальное препятствие — по уставу, кандидат в патриархи Русской православной церкви должен обладать опытом епархиального управления, хотя длительность этого опыта не оговаривается.

«Таким образом, это препятствие снимается, — продолжает Чаплин. — Мы, конечно, не знаем, когда может свершиться избрание нового патриарха РПЦ — может быть, скоро, а может, и весьма нескоро. Но очевидно, что могут быть люди, которые в этом случае выдвинут именно кандидатуру Тихона. Хотя, на мой взгляд, если бы выборы были сейчас, эта кандидатура не набрала бы большинство голосов. Сейчас есть более очевидные и более сильные кандидаты. Это митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий и митрополит Киевский Онуфрий».

Вместе с тем, по мнению Чаплина, уже через несколько лет, если владыка Тихон будет вести активную работу с епархиями, его возможности значительно вырастут.

Напомним, 14 мая 2018 года стало известно о назначении епископа Тихона (Шевкунова) главой Псковской митрополии Русской православной церкви. Владыка Тихон является членом Изборского клуба и академиком РАЕН. Примечательно, что Изборский клуб был основан в Псковской области.