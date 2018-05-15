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В Крыму назвали большой политической победой РФ открытие моста через Керченский пролив
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    В Крыму назвали большой политической победой РФ открытие моста через Керченский пролив

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    В Крыму назвали большой политической победой РФ открытие моста через Керченский пролив

    Симферополь, 15 мая. Открытие моста через Керченский пролив является большой политической победой России, заявил во вторник вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский.

    «Это, безусловно, большая политическая победа нашего президента и нашей страны, потому что реализовать подобные проекты могут далеко не все государства», — подчеркнул он в интервью РИА Новости.

    Полонский напомнил, что строительству переправы не помешали «санкции, различные блокады и прочие режимы ограничений». Он отметил, что, несмотря ни на что, Россия смогла реализовать проект не просто в кратчайшие сроки, но с опережением графика.

    «Россия в очередной раз доказала миру, что является великим государством, способным даже в самых сложных условия добиваться во всем победы», — резюмировал Полонский.

    В Крыму назвали большой политической победой РФ открытие моста через Керченский пролив

    Вице-премьер Крыма добавил, что мост внесет значительный вклад в инфраструктурное развитие полуострова, превратит Керчь в «своеобразные ворота Крыма», позволит снизить стоимость переезда в республику с материка и стоимость товаров, работ и услуг на полуострове.

    Напомним, во вторник состоялось торжественное открытие автодорожной части Крымского моста, соединяющего материковую Россию с Крымом. Участие в церемонии принял президент России Владимир Путин. Глава государства лично оценил качество переправы, проехав по Крымскому мосту за рулем КамАЗа.

    В Крыму назвали большой политической победой РФ открытие моста через Керченский пролив

    Автор: Василий Котов
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