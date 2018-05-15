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Джонсон: Великобритания будет и дальше взаимодействовать с Россией
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    Джонсон: Великобритания будет и дальше взаимодействовать с Россией

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    Джонсон: Великобритания будет и дальше взаимодействовать с Россией

    Лондон, 15 мая. Глава британского МИД Борис Джонсон заявил, что Великобритания продолжит взаимодействовать с Россией. Об этом он заявил во вторник, выступая в Палате общин парламента Великобритании.

    «Наша политика (в отношении России) строится по принципу «взаимодействуй, но остерегайся»,  — заявил Джонсон.

    Глава МИД также заметил, что отношения между Москвой и Лондоном сейчас очень сложные, но при необходимости диалог между двумя странами будет. Джонсон в своем выступлении допустил, что Британия может усилить санкции против России после выхода из ЕС.

    «Мы рассмотрим все возможности, как только выйдем из ЕС и возьмём обратно под контроль нашу санкционную политику»,  — сообщил глава МИД.

    Ранее Джонсон заявил, что Британия не стремится сменить политический режим в Иране.

    Автор: Алексей Громов
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