Джонсон: Великобритания будет и дальше взаимодействовать с Россией

Лондон, 15 мая. Глава британского МИД Борис Джонсон заявил, что Великобритания продолжит взаимодействовать с Россией. Об этом он заявил во вторник, выступая в Палате общин парламента Великобритании.

«Наша политика (в отношении России) строится по принципу «взаимодействуй, но остерегайся», — заявил Джонсон.

Глава МИД также заметил, что отношения между Москвой и Лондоном сейчас очень сложные, но при необходимости диалог между двумя странами будет. Джонсон в своем выступлении допустил, что Британия может усилить санкции против России после выхода из ЕС.

«Мы рассмотрим все возможности, как только выйдем из ЕС и возьмём обратно под контроль нашу санкционную политику», — сообщил глава МИД.

Ранее Джонсон заявил, что Британия не стремится сменить политический режим в Иране.