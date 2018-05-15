Экс-депутат Рады назвал шизофреническим заявление «Укртрансгаза» о 900 днях без российского газа

На Украине похвалились тем, что уже 900 дней не импортируют газ из Российской Федерации — с 26 ноября 2015 года.

«Сегодня уже 900 дней с того исторического момента, как Украина начала использовать возможность обходиться без импорта газа из России», — говорится в Twitter «Укртрансгаза».

Экс депутат Верховной рады Алексей Журавко в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей назвал шизофреническим заявление «Укртрансгаза».

«Оно не соответствует действительности. Украина как импортировала газ, так и продолжает это делать. И все это прекрасно понимают, только сегодня чиновники, которые управляют газовым хозяйством Украины, немножко не дружат с головой. Они вынуждены подыгрывать системе, им необходимо накалять обстановку внутри Украины», — говорит бывший народный избранник.

Украинские чиновники делают все возможное, чтобы подогреть антироссийскую истерию.

«Если посмотреть весь баланс, который находится на территории Украины, и баланс транзита, который недавно опубликовал «Нафтогаз», то станет понятно: это заявление — очередной миф и попытка одурманить население. Мне как депутату Верховной рады предыдущих созывов обидно за страну, что ей управляют неадекватные во всех отношениях и смыслах люди», — резюмировал Алексей Журавко.

Ранее исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва готова провести консультации с Киевом о сохранении транзита газа через Украину. Действующий договор между «Газпромом» и «Нафтогазом» на транзит газа через территорию Украины в страны Европы истекает в 2019 году. Чтобы без дополнительных рисков экспортировать газ в ЕС, Россия совместно с европейскими компаниями реализует проект «Северный поток — 2», который станет альтернативой газотранспортной системе Украины.

«Северный поток — 2» регулярно критикуют на Украине и в Польше. Последняя заинтересована в том, чтобы стать своего рода посредником между своими соседями и США, Соединенные Штаты в свою очередь хотели бы поставлять Европе собственный СПГ. Однако страны-участницы проекта «Северный поток — 2» неоднократно заявляли, что заинтересованы в сотрудничестве с Россией, поскольку отечественная сторона может предложить энергоресурс по выгодной цене.