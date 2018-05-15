Киев пригрозил «уничтожить» Крымский мост исками

Киев, 15 мая. Строительство Крымского моста якобы негативно отразилось на окружающей среде, судоходстве и рыболовстве. Об этом заявила замминистра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елены Зеркаль.

По ее мнению, возведение переправы через Керченский пролив якобы «нарушает суверенные права Украины».

«Негативное влияние на окружающую среду, судоходство и рыболовство только дополнение к главному — без согласия Украины этот мост должен существовать вообще», — заявила Зеркаль в Facebook.

Она напомнила, что Украина подала иск о «нарушении прав» против России в 2016 году, и заявила о необходимости уничтожить Крымский мост, который якобы построен на «бесправии и агрессии».

Ранее экс-депутат Верховной рады Елена Бондаренко заявила, что строительство Крымского моста является сигналом политической и экономической изоляции Украины. «У нас под вопросом функционирование газовой трубы, нас уже облетают самолеты, нас объезжают другими дорогами и строят обводные мосты», — заявила Бондаренко.

Церемония открытия Крымского моста, в которой принял участие президент РФ Владимир Путин, состоялась 15 мая. Автомобильное движение по переправе откроется 16 мая.

Напомним, Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова высказалось за возвращение в состав РФ.