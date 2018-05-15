Меню
Украина
Украина выдала советские пушки МТ-12 за новое оружие
Украина
Украина выдала советские пушки МТ-12 за новое оружие
Следующая новость
Загрузка...

    Украина выдала советские пушки МТ-12 за новое оружие

    33

    Украина выдала советские пушки МТ-12 за новое оружие

    Киев, 15 мая. СМИ Украины сообщили о получении ВСУ модернизированных противотанковых пушек МТ-12 «Рапира». В сети опубликовали видео с полигона о занятиях артиллерийского подразделения.

    Удивление, однако, с первых секунд вызывает тот факт, что три орудия буксируются легкими бронированными тягачами МТ-ЛБ, а одно – автомобилем «Урал». Создается впечатление, что у украинцев нет возможности оснастить однотипной техникой даже одну батарею. Стоит отметить, что в воинских эшелонах, следующих в Донбасс, до сих пор встречаются разнообразные гражданские автомобили, которые мобилизовали из народного хозяйства.

    Авторы видео стараются выдать «Рапиры» за доработанные, указывая модернизацию, которая позволяет поражать цели в условиях ограниченной видимости, а также на новые «системы удержания цели», однако никаких следов этого на МТ-12 не заметно. Перед зрителями обычные, разработанные в СССР пушки, которые долгое время были на хранении.

    В настоящее время в войсках Украины такой техники нет, сообщает «Русское оружие». Поэтому и приходится выдавать за модернизированное то, что осталось в наследство от советского периода.

    Ранее сообщили, что Украина совместно с Турцией создаст на базе Ан-70 новый военно-транспортный самолет Ан-188

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.