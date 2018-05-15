Украина выдала советские пушки МТ-12 за новое оружие

Киев, 15 мая. СМИ Украины сообщили о получении ВСУ модернизированных противотанковых пушек МТ-12 «Рапира». В сети опубликовали видео с полигона о занятиях артиллерийского подразделения.

Удивление, однако, с первых секунд вызывает тот факт, что три орудия буксируются легкими бронированными тягачами МТ-ЛБ, а одно – автомобилем «Урал». Создается впечатление, что у украинцев нет возможности оснастить однотипной техникой даже одну батарею. Стоит отметить, что в воинских эшелонах, следующих в Донбасс, до сих пор встречаются разнообразные гражданские автомобили, которые мобилизовали из народного хозяйства.

Авторы видео стараются выдать «Рапиры» за доработанные, указывая модернизацию, которая позволяет поражать цели в условиях ограниченной видимости, а также на новые «системы удержания цели», однако никаких следов этого на МТ-12 не заметно. Перед зрителями обычные, разработанные в СССР пушки, которые долгое время были на хранении.

В настоящее время в войсках Украины такой техники нет, сообщает «Русское оружие». Поэтому и приходится выдавать за модернизированное то, что осталось в наследство от советского периода.

Ранее сообщили, что Украина совместно с Турцией создаст на базе Ан-70 новый военно-транспортный самолет Ан-188.