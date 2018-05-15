«Сам ты запуганный, а у нас праздник!»: соцсети высмеяли «обиженные» заявления Климкина о Крымском мосте

Киев, 15 мая. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал Крымский мост «путем в никуда». По его словам, его концы связывают Россию и «оккупированный Крым», жители которого, как утверждает он, «запуганы и находятся на грани исчезновения».

Таким заявлением после открытия автодвижения по мосту он разразился в своем микроблоге в Twitter. Микроблогеров такая «истерическая» запись поразила, тем более, что появилась она в аккаунте публичного лица, да еще и такого уровня. Однако особо поразившимся другие пользователи напомнили, что подобная антироссийская риторика обычна для киевских властей, и до «истерического визга» на Украине себе позволяют опускаться не только министры, но и президент Петр Порошенко.

Неадекватную реакцию Климкина (а именно такой ее посчитали в Сети) пользователи связали с обыкновенной завистью, ведь Киеву в ответ на завершение «стройки века» в России предъявить абсолютно нечего. «Завидуй молча», — посоветовала ему одна из участниц обсуждения.

«Паша, говорят у злых собак нёбо темное, у тебя поди чернущее! А вообще уровень поста — обиженный пацан из подворотни… или уборщица из МЗС (МИД, — прим. ФАН), которой не доплатили!», — смеется Ван Намбер.

А пользователи из Крыма, которые, по определению главы украинского МИДа, так запуганы, заявили ему, что запуганный только он сам, а на полуострове сегодня праздник.

«Сам ты заляканный (запуганный, — прим. ФАН), а у нас праздник! Всех с открытием движения по Крымскому мосту!!!» — написала Melena.

сам ты заляканый, а у нас праздник! Всех с открытием движения по Крымскому мосту!!!! — Melena (@melena_f) May 15, 2018

завидуй молча???????????? — Наталья (@Gabi_Sea) May 15, 2018

паша.. говорят у злых собак нёбо тёмное , у табе поди чернущее..! а ваще уровень поста - обиженный пацан из подвортни.. .. или уборщица из МЗС , которой не доплатили..! — Ван Намбер (@indeecz1509) May 15, 2018

Не могли не вспомнить юзеры и сообщения украинских СМИ о том, что мост на самом деле является голограммой, и на самом деле его не существует.

«Павло, ты шо в «міст» уверовал? Нет никакого моста, а кто его видит — агент кремля)))», «Это фейк, господин Климкин. Моста нет, это вам кажется. Кино!», «Крымский мост никогда не построится…! Это фейк. Не верьте российским СМИ!», — смеются в Twitter.

Павло, ты шо в "міст" уверовал? Нет никакого моста, а кто его видит - агент кремля. ))) — Smoker AW (@smoker_aw) May 15, 2018

Это фейк, Господин Климкин. Моста нет, это вам кажется. Кино! — Владимир Иванов (@poiuyt740) May 15, 2018

Как сообщалось ранее, сегодня президент РФ Владимир Путин открыл движение по Крымскому мосту, проехав по переправе во главе колонны грузовиков. «Поехали!» — сказал глава государства, сев за руль КамАЗа.