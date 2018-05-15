Открытие Крымского моста имеет значение для развития всего юга России — Путин

Севастополь, 15 мая. Президент России Владимир Путин заявил, что открытие Крымского моста имеет значение не только для полуострова и Севастополя, но и для всего юга России.

«Это огромная инфраструктурная стройка, имеющая большое значение для развития не только Крыма и Севастополя, но и всего юга России», — подчеркнул Путин.

Российский лидер подчеркнул, что 14 миллионов человек могут проехать по Крымскому мосту в год. Кроме этого более 13 миллионов тонн грузов могут переместить по данной трассе, добавил он. По словам Путина, мост через Керченский пролив является важным и перспективным объектом для всей России.

Напомним, сегодня, 15 мая, Владимир Путин принимает участие в торжественной церемонии открытия моста через Керченский пролив. Мост соединит Крым и Краснодарский край, длина моста составляет 19 километров. Автомобильное движение по Крымскому мосту будет открыто в среду, 16 мая.