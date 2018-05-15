Меню
Политика
Открытие Крымского моста имеет значение для развития всего юга России — Путин
Украина
Украина выдала советские пушки МТ-12 за новое оружие
Следующая новость
Загрузка...

    Открытие Крымского моста имеет значение для развития всего юга России — Путин

    46

    Открытие Крымского моста имеет значение для развития всего юга России — Путин

    Севастополь, 15 мая. Президент России Владимир Путин заявил, что открытие Крымского моста имеет значение не только для полуострова и Севастополя, но и для всего юга России.

    «Это огромная инфраструктурная стройка, имеющая большое значение для развития не только Крыма и Севастополя, но и всего юга России», — подчеркнул Путин.

    Российский лидер подчеркнул, что 14 миллионов человек могут проехать по Крымскому мосту в год. Кроме этого более 13 миллионов тонн грузов могут переместить по данной трассе, добавил он. По словам Путина, мост через Керченский пролив является важным и перспективным объектом для всей России.

    Напомним, сегодня, 15 мая, Владимир Путин принимает участие в торжественной церемонии открытия моста через Керченский пролив. Мост соединит Крым и Краснодарский край, длина моста составляет 19 километров. Автомобильное движение по Крымскому мосту будет открыто в среду, 16 мая.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.