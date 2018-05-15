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Их любимый мессенджер. Как террористы использовали Telegram
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    Их любимый мессенджер. Как террористы использовали Telegram

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    Их любимый мессенджер. Как террористы использовали Telegram

    Блокировка мессенджера Telegram, который отказался предоставить спецслужбам России возможность отслеживать криминальную переписку, вызвала грандиозный резонанс. Между тем год назад похожее событие прошло почти незамеченным.

    В 2017 году крупнейшая мусульманская страна — Индонезия — запретила веб-версию мессенджера и пообещала заблокировать весь Telegram, если он не перестанет быть «площадкой для террористической пропаганды и призывов к насилию». Это случилось после серии терактов в индонезийской столице Джакарте, в которых погибли шесть человек. Подозреваемые заявили, что получали от кураторов указания через Telegram. Благодаря ряду особенностей мессенджер оказался очень удобным для переговоров террористов и вербовки новичков.

    Надо понимать, что сейчас теракт — это очень сложное мероприятие, которое выполняет не один человек. Исполнитель теракта — всего лишь верхушка айсберга. У него есть кураторы, есть помощники, есть наставники, которые учат собирать бомбы и следят, чтобы будущий смертник не передумал устраивать теракт.

    Их общение, по свидетельствам спецслужб разных стран, теперь проходит в основном в Telegram: у мессенджера очень мощный режим шифрования сообщений. Перехватить их, не зная специальных ключей, практически невозможно, и прочитать закрытое сообщение может только тот, кому оно предназначается. 

    В результате в Telegram возникают тысячи секретных чатов, которые используются организаторами и исполнителями терактов. Основатель мессенджера Павел Дуров говорил, что в Telegram блокируют тысячи террористических каналов. Сколько их остается незаблокированными — неизвестно. Зато известно, что они охватили многие страны.

    В 2015 году произошла серия терактов в Париже. Почти одновременно прогремели взрывы возле стадиона «Стад де Франс», были расстреляны посетители нескольких ресторанов и концерта в зале «Батаклан». Погибли 130 человек, более 350 получили ранения. Координация нападавших осуществлялась через Telegram, который был установлен на всех их телефонах. 

    В 2016 году в той же Франции некто Рашид Кассим скоординировал ряд терактов и попыток терактов: ночное нападение на дом полицейского, убийство священника во время мессы и минирование автомобиля вблизи собора Нотр-Дам. Как минимум с некоторыми исполнителями Кассим обменивался шифрованными сообщениями в Telegram. 

    В 2017 году в Швеции уроженец Узбекистана задавил на машине десять человек и тут же отчитался перед куратором в Telegram.

    В том же 2017 году террорист-смертник атаковал метро в Санкт-Петербурге, погибли 15 человек. Теракт был подготовлен с использованием Telegram: смертника и его пособников курировали из-за границы. Известно, что вербовщик-джихадист находился в Сирии. Последнее сообщение от него смертник получил за две минуты до подрыва через Telegram.

    Тогда же в Москве в спальном районе Ново-Переделкино была задержана группа лиц, планировавших взорвать бомбу у станции метро «Теплый стан». Свои действия они координировали через Telegram, а также получали инструкции и видеоуроки по шифрованным каналам мессенджера.

    Уничтоженные в ходе спецоперации во Владимирской области в 2017 году боевики, уроженцы Средней Азии, тоже готовили теракты в Москве и тоже пользовались Telegram. Любопытно, что они собирали бомбу из тех же компонентов, что и смертник в Санкт-Петербурге.

    В ФСБ утверждают, что в последние годы все задержанные диверсанты и террористы использовали для коммуникации именно Telegram. 

    Все это составляет обратную, не очень заметную и не самую известную сторону популярного мессенджера. Особенно тревожно возникновение и существование в Telegram «спящих ячеек» террористов. В этих закрытых группах регистрируются лица, готовые по сигналу принять участие в террористической атаке. По подсчетам специалистов, некоторые такие группы насчитывают до 45 тысяч человек. И благодаря закрытому для спецслужб шифрованию никто не знает, где и когда они будут активированы.

    Автор: Алексей Громов
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