Безопасность открытия Крымского моста обеспечивают почти 600 сотрудников МЧС

Москва, 15 мая. Сотрудники министерства чрезвычайных ситуаций РФ занимаются обеспечением безопасности открытия автодорожной части Крымского моста. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.

Согласно приведенным данным, в общей сложности задействовано 580 человек и 189 единиц техники из Краснодарского края и республики Крым.

Так, спасатели МЧС дежурят в этнографическом комплексе «Атамань», на вертолетных площадках, непосредственно на месте проведения мероприятия, на трассе, транспортном переходе через Керченский пролив, а также в аэропорту города-курорта Анапа.

Два вертолета Ми-8 и три Ка-32 Авиационно-спасательного центра (АСЦ) Южного регионального центра находятся на дежурстве в городах Симферополь, Геленджик и Сочи. На воде задействованы плавсредства Государственной инспекции по маломерным судам, заключили в ведомстве.