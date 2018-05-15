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Безопасность открытия Крымского моста обеспечивают почти 600 сотрудников МЧС
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    Безопасность открытия Крымского моста обеспечивают почти 600 сотрудников МЧС

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    Безопасность открытия Крымского моста обеспечивают почти 600 сотрудников МЧС

    Москва, 15 мая. Сотрудники министерства чрезвычайных ситуаций РФ занимаются обеспечением безопасности открытия автодорожной части Крымского моста. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.

    Согласно приведенным данным, в общей сложности задействовано 580 человек и 189 единиц техники из Краснодарского края и республики Крым.

    Так, спасатели МЧС дежурят в этнографическом комплексе «Атамань», на вертолетных площадках, непосредственно на месте проведения мероприятия, на трассе, транспортном переходе через Керченский пролив, а также в аэропорту города-курорта Анапа.

    Два вертолета Ми-8 и три Ка-32 Авиационно-спасательного центра (АСЦ) Южного регионального центра находятся на дежурстве в городах Симферополь, Геленджик и Сочи. На воде задействованы плавсредства Государственной инспекции по маломерным судам, заключили в ведомстве.

    Автор: Тимур Румянцев
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