«Не слушайте дураков»: МИД РФ ответил на призыв Киева не ездить на ЧМ-2018 в Россию

Москва, 15 мая. Российский МИД рекомендовал гражданам Украины «не слушать дураков» и приезжать в РФ на чемпионат мира по футболу, который с 14 июня по 15 июля пройдет в 11 российских городах.

Так российское внешнеполитическое ведомство ответило на настойчивый совет, который ранее дал гражданам МИД Украины и лично глава ведомства Павел Климкин, призвавший не посещать мундиаль.

«Приезжайте в Россию на праздник мирового футбола! А дураков всяких не слушайте», — говорится в сообщении, которое МИД РФ опубликовал на своей странице в Twitter.

Российские дипломаты добавили, что в РФ будут рады всех болельщиков, в том числе и из Украины.

Ми будемо дуже раді бачити на @FIFAWorldCup всіх вболівальників, включаючи наших ????????сусідів-українців. Приїжджайте до Росії на свято світового футболу! Та не слухайте рiзних дурнiв ???? pic.twitter.com/BSIjGeLBHf — МИД России ???????? (@MID_RF) May 15, 2018

Ранее, комментируя призывы Киева не посещать ЧМ-2018 в России, директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в интервью ФАН предположил, что украинские власти хотят «законсервировать» свою молодежь.