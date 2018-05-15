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Политика
«Не слушайте дураков»: МИД РФ ответил на призыв Киева не ездить на ЧМ-2018 в Россию
Украина
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    «Не слушайте дураков»: МИД РФ ответил на призыв Киева не ездить на ЧМ-2018 в Россию

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    «Не слушайте дураков»: МИД РФ ответил на призыв Киева не ездить на ЧМ-2018 в Россию

    Москва, 15 мая. Российский МИД рекомендовал гражданам Украины «не слушать дураков» и приезжать в РФ на чемпионат мира по футболу, который с 14 июня по 15 июля пройдет в 11 российских городах.

    Так российское внешнеполитическое ведомство ответило на настойчивый совет, который ранее дал гражданам МИД Украины и лично глава ведомства Павел Климкин, призвавший не посещать мундиаль.

    «Приезжайте в Россию на праздник мирового футбола! А дураков всяких не слушайте», — говорится в сообщении, которое МИД РФ опубликовал на своей странице в Twitter.

    Российские дипломаты добавили, что в РФ будут рады всех болельщиков, в том числе и из Украины.

    Ранее, комментируя призывы Киева не посещать ЧМ-2018 в России, директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в интервью ФАН предположил, что украинские власти хотят «законсервировать» свою молодежь.

    Автор: Василий Котов
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