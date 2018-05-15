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СБУ озвучила претензии к задержанному в Киеве журналисту Вышинскому
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    СБУ озвучила претензии к задержанному в Киеве журналисту Вышинскому

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    СБУ озвучила претензии к задержанному в Киеве журналисту Вышинскому

    Киев, 15 мая. Служба безопасности Украины подозревает задержанного в Киеве журналиста Кирилла Вышинского в поддержке Донецкой и Луганской народных республик, заявил заместитель главы СБУ Виктор Кононенко.

    В СБУ озвучили претензии к задержанному сотруднику РИА Новости Украина. Как выяснилось, Вышинского обвиняют в поддержке ДНР и ЛНР, которые Кононенко назвал якобы «террористическими». Кроме того, он обвинил журналиста и его коллег в поддержке возвращения Крыма в состав России.

    «По возвращению в Киев (из Крыма) Вышинский и еще несколько журналистов развернули активную деятельность по поддержке «террористических» организаций ДНР и ЛНР», — приводят слова Кононенко украинские СМИ.

    СБУ озвучила претензии к задержанному в Киеве журналисту Вышинскому

    Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что сотрудники агентства РИА Новости Украина подозреваются в государственной измене.

    Автор: Катерина Тимошенская
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