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Депутат рассказал ФАН, как может измениться законопроект о контрасанкциях
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    Депутат рассказал ФАН, как может измениться законопроект о контрасанкциях

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    На наших парламентариев давят из Вашингтона: депутат Госдумы заявил о контрсанкциях

    Москва, 15 мая. Из законопроекта о контрсанкциях могут убрать запрет на работу американских консалтинговых и аудиторских агентств в государственных учреждениях России. Об этом в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей заявил депутат Госдумы РФ Евгений Федоров

    «Госдума приняла решение о том, что при подготовке второго чтения нужно немного изменить концепцию законопроекта, многое убрать. Поэтому в принципе при подготовке второго чтения могут и убрать иностранный консалтинг. Пока ничего не произошло — первое чтение никогда не отличается от внесения», — рассказ он. 

    По словам Федорова, на парламентариев «очень сильно давят». 

    «Жуков [первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков. — Прим. ФАН] в своей речи даже сказал, что надо убрать запрет на то, что американцы у нас работают. Потому что в первом чтении был запрет на работу граждан США в российских органах власти и компаниях», — отметил Федоров. 

    Причина происходящего, по мнению собеседника ФАН, в сохраняющемся внешнем влиянии на политические процессы в России. 

    «Пока вопрос не решен содержательно, на кривой кобыле протащить суверенитет невозможно. За него бьются насмерть», — считает собеседник ФАН. 

    Федоров полагает, что закон будет принят, но из него постараются убрать идею о прекращении исполнения указивок граждан США, работающих в российских ведомствах. Именно на эту идею идет атака, считает депутат.

    Закон о контрсанкциях разрешит правительству России вводить многие новые ограничения, но главным остается вопрос о мировой вертикали власти, убежден Федоров, и будущее этого вопроса до сих пор не определено. 

    Напомним, 15 мая Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о включении в УК РФ новой статьи 284.2, предусматривающей наказание за содействие санкциям иностранных государств. Второе чтение намечено на 17 мая. Окончательно закон может быть принят уже 22 мая.

    Автор: Наталья Макеева
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