Депутат рассказал ФАН, как может измениться законопроект о контрасанкциях

Москва, 15 мая. Из законопроекта о контрсанкциях могут убрать запрет на работу американских консалтинговых и аудиторских агентств в государственных учреждениях России. Об этом в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей заявил депутат Госдумы РФ Евгений Федоров.

«Госдума приняла решение о том, что при подготовке второго чтения нужно немного изменить концепцию законопроекта, многое убрать. Поэтому в принципе при подготовке второго чтения могут и убрать иностранный консалтинг. Пока ничего не произошло — первое чтение никогда не отличается от внесения», — рассказ он.

По словам Федорова, на парламентариев «очень сильно давят».

«Жуков [первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков. — Прим. ФАН] в своей речи даже сказал, что надо убрать запрет на то, что американцы у нас работают. Потому что в первом чтении был запрет на работу граждан США в российских органах власти и компаниях», — отметил Федоров.

Причина происходящего, по мнению собеседника ФАН, в сохраняющемся внешнем влиянии на политические процессы в России.

«Пока вопрос не решен содержательно, на кривой кобыле протащить суверенитет невозможно. За него бьются насмерть», — считает собеседник ФАН.

Федоров полагает, что закон будет принят, но из него постараются убрать идею о прекращении исполнения указивок граждан США, работающих в российских ведомствах. Именно на эту идею идет атака, считает депутат.

Закон о контрсанкциях разрешит правительству России вводить многие новые ограничения, но главным остается вопрос о мировой вертикали власти, убежден Федоров, и будущее этого вопроса до сих пор не определено.

Напомним, 15 мая Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о включении в УК РФ новой статьи 284.2, предусматривающей наказание за содействие санкциям иностранных государств. Второе чтение намечено на 17 мая. Окончательно закон может быть принят уже 22 мая.