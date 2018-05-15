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Все шикарно: Путин оценил качество дорожного покрытия Крымского моста
Украина
Он понадобится оккупантам: Порошенко отреагировал на новость об открытии Крымского моста
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    Все шикарно: Путин оценил качество дорожного покрытия Крымского моста

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    Все шикарно: Путин оценил качество дорожного покрытия Крымского моста

    Сочи, 15 мая. Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе торжественной церемонии открытия Крымского моста оценил качество дорожного покрытия сооружения.

    Российский лидер выразил уверенность в том, что водителям понравится дорожное покрытие моста.

    «Все удобно, шикарно, долговечно, надеюсь. Это хорошая, современная асфальтобетонная смесь», — подчеркнул российский президент.

    Путин во вторник, 15 мая, открыл автомобильную часть Крымского моста, проехав на КамАЗе до Керчи из Краснодарского края.

    Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту откроется в среду, 16 мая.

    Автор: Дана Балан
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