Все шикарно: Путин оценил качество дорожного покрытия Крымского моста
Сочи, 15 мая. Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе торжественной церемонии открытия Крымского моста оценил качество дорожного покрытия сооружения.
Российский лидер выразил уверенность в том, что водителям понравится дорожное покрытие моста.
«Все удобно, шикарно, долговечно, надеюсь. Это хорошая, современная асфальтобетонная смесь», — подчеркнул российский президент.
«Поехали?»: Путин открыл Крымский мост, проехав по нему на грузовике pic.twitter.com/Iuo3lvrbOy— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) May 15, 2018
Путин во вторник, 15 мая, открыл автомобильную часть Крымского моста, проехав на КамАЗе до Керчи из Краснодарского края.
Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту откроется в среду, 16 мая.