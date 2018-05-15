Все шикарно: Путин оценил качество дорожного покрытия Крымского моста

Сочи, 15 мая. Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе торжественной церемонии открытия Крымского моста оценил качество дорожного покрытия сооружения.

Российский лидер выразил уверенность в том, что водителям понравится дорожное покрытие моста.

«Все удобно, шикарно, долговечно, надеюсь. Это хорошая, современная асфальтобетонная смесь», — подчеркнул российский президент.

«Поехали?»: Путин открыл Крымский мост, проехав по нему на грузовике pic.twitter.com/Iuo3lvrbOy — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) May 15, 2018

Путин во вторник, 15 мая, открыл автомобильную часть Крымского моста, проехав на КамАЗе до Керчи из Краснодарского края.

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту откроется в среду, 16 мая.