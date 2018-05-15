Путин за 16 минут доехал из Краснодарского края до Керчи по Крымскому мосту

Керчь, 15 мая. Российский лидер Владимир Путин за 16 минут доехал до Керчи по Крымскому мосту, он сидел за рулем КамАЗа.

Владимир Путин днем 15 мая открыл движение по Крымскому мосту???, который соединил российский полуостров и материковую часть страны. Президент начал пробег на большегрузе со словами «Поехали».

Ранее он в непринужденной обстановке побеседовал с рабочими, которые принимают участие в реализации самого масштабного инженерного сооружения России. Путин поздравил всех с открытием автомобильного движения.

Напомним, что длина транспортного коридора в Крым составляет 19 километров. Строители раньше срока завершили работу по подготовке дороги для автомобилей.