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Путин выразил надежду, что вторая и третья части Крымского моста будут сданы в срок
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    Путин выразил надежду, что вторая и третья части Крымского моста будут сданы в срок

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    Путин выразил надежду, что вторая и третья части Крымского моста будут сданы в срок

    Керчь, 15 мая. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что вторая и третья части Крымского моста будут сданы в соответствии с графиком и в должном качестве.

    Об этом глава государства заявил во вторник, участвуя в торжественной церемонии открытия автодорожной части переправы через Керченский пролив.

    «Впереди еще пуск грузовой трассы — осенью это будет сделано, я не сомневаюсь, а через год — железнодорожной. Уверен, что вторая и третья часть — имею в виду железнодорожную — будут сданы в срок и с тем качеством, которое демонстрируют строители до сих пор», — сказал Путин.

    Путин выразил надежду, что вторая и третья части Крымского моста будут сданы в срок

    Ранее президент РФ Владимир Путин, лично протестировавший Крымский мост, оценил результаты строительства переправы, отметив, что работа выполнена качественно и в срок.

    Напомним, для пассажирских автобусов и владельцев легковых машин движение по Крымскому мосту откроется в 05.30 утра 16 мая. Работы по строительству автомобильной части переправы завершились раньше срока: согласно госконтракту, автодвижение по мосту должно было начаться только в декабре.

    Путин выразил надежду, что вторая и третья части Крымского моста будут сданы в срок

    Автор: Василий Котов
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