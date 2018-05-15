Сирия сегодня: борьба с террористами завершается, САА и ВКС РФ сорвали прорыв боевиков в Хаме

Сирия, 15 мая. Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявил о завершении борьбы с террористами. Правительственная армия и ВКС сорвали наступление боевиков в провинции Хама. Последние новости ближневосточной страны в материале Федерального агентства новостей.

Завершение борьбы с террористами

Военная операция по борьбе с террористическими группировками в Сирии завершается, уже освобождена значительная часть территории государства. Об этом сообщил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

«Если анализировать ситуацию, которая сложилась сейчас в Сирии, можно уверенно говорить, что военная кампания по борьбе с террористическими группировками фактически подходит к концу, завершается, освобождена значительная часть территории Сирии, которая, конечно, нуждается в реконструкции», — отметил он во время девятого раунда астанинских переговоров.

По его словам, окончательная победа над международным терроризмом в САР — всего лишь вопрос времени. И так как самостоятельные действия России, Ирана, Турции или США в борьбе с радикалами не принесут необходимого результата, действовать нужно только совместными усилиями.

САА и ВКС сорвали наступление террористов

Правительственные войска при активной поддержке ударной авиации России сорвали атаку террористов в северной части провинции Хама.

Отметим, 12 мая радикалы предприняли попытку наступления на севере указанной провинции. Во время выдвижения бандформирований из населенного пункта аль-Латамина они были замечены российским разведывательным беспилотником.

Оперативная информация была сразу же передана в подразделения САА, в результате чего была разработана атака. В результате удара самолетов ВВС Сирии боевики понесли тяжелые потери в живой силе и технике.

Оппозиция готова на переговоры в Астане

Члены вооруженной сирийской оппозиции намерены участвовать в переговорах только в Астане. Об этом заявил глава делегации оппозиции Ахмед Тома.

«Да, мы прибыли в Астану, чтобы обсудить в Астане и только в Астане, а не в каком-либо другом месте, все вопросы и все аспекты данного конфликта. Если страны-гаранты хотят поехать в другую страну, то это касается только их», — заявил Тома.

Следующая встреча в рамках Астанинского процесса по Сирии впервые пройдет не в столице Казахстана, она будет организована в июле в Сочи.