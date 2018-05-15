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Сирия сегодня: борьба с террористами завершается, САА и ВКС РФ сорвали прорыв боевиков в Хаме
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    Сирия сегодня: борьба с террористами завершается, САА и ВКС РФ сорвали прорыв боевиков в Хаме

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    Сирия сегодня: борьба с террористами завершается, САА и ВКС РФ сорвали прорыв боевиков в Хаме

    Сирия, 15 мая. Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявил о завершении борьбы с террористами. Правительственная армия и ВКС сорвали наступление боевиков в провинции Хама. Последние новости ближневосточной страны в материале Федерального агентства новостей.

    Завершение борьбы с террористами

    Военная операция по борьбе с террористическими группировками в Сирии завершается, уже освобождена значительная часть территории государства. Об этом сообщил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

    Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев

    «Если анализировать ситуацию, которая сложилась сейчас в Сирии, можно уверенно говорить, что военная кампания по борьбе с террористическими группировками фактически подходит к концу, завершается, освобождена значительная часть территории Сирии, которая, конечно, нуждается в реконструкции», — отметил он во время девятого раунда астанинских переговоров.

    По его словам, окончательная победа над международным терроризмом в САР — всего лишь вопрос времени. И так как самостоятельные действия России, Ирана, Турции или США в борьбе с радикалами не принесут необходимого результата, действовать нужно только совместными усилиями.

    САА и ВКС сорвали наступление террористов

    Правительственные войска при активной поддержке ударной авиации России сорвали атаку террористов в северной части провинции Хама.

    Отметим, 12 мая радикалы предприняли попытку наступления на севере указанной провинции. Во время выдвижения бандформирований из населенного пункта аль-Латамина они были замечены российским разведывательным беспилотником.

    Сирия сегодня: борьба с террористами завершается, САА и ВКС РФ сорвали прорыв боевиков в Хаме

    Оперативная информация была сразу же передана в подразделения САА, в результате чего была разработана атака. В результате удара самолетов ВВС Сирии боевики понесли тяжелые потери в живой силе и технике.

    Оппозиция готова на переговоры в Астане

    Члены вооруженной сирийской оппозиции намерены участвовать в переговорах только в Астане. Об этом заявил глава делегации оппозиции Ахмед Тома.

    «Да, мы прибыли в Астану, чтобы обсудить в Астане и только в Астане, а не в каком-либо другом месте, все вопросы и все аспекты данного конфликта. Если страны-гаранты хотят поехать в другую страну, то это касается только их», — заявил Тома.

    Сирия сегодня: борьба с террористами завершается, САА и ВКС РФ сорвали прорыв боевиков в Хаме

    Следующая встреча в рамках Астанинского процесса по Сирии впервые пройдет не в столице Казахстана, она будет организована в июле в Сочи.

    Автор: Сергей Гагарин
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