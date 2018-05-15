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Чудо свершилось: Путин поблагодарил рабочих, строивших Крымский мост
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Он понадобится оккупантам: Порошенко отреагировал на новость об открытии Крымского моста
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    Чудо свершилось: Путин поблагодарил рабочих, строивших Крымский мост

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    Чудо свершилось: Путин поблагодарил рабочих, строивших Крымский мост

    Керчь, 15 мая. Президент Российской Федерации Владимир Путин, комментируя завершение строительства Крымского моста, отметил, что чудо, о котором в нашей стране «мечтали еще при царе», свершилось. Российский лидер также поблагодарил рабочих, возводивших объект.

    Путин назвал 15 мая историческим днем, потому как «еще при царе-батюшке люди мечтали» о том, чтобы построить мост в Крым. 

    «И вот, наконец, благодаря вашему труду, вашему таланту, этот проект, это чудо свершилось, — сказал глава российского государства. — Спасибо вам большое».

    Чудо свершилось: Путин поблагодарил рабочих, строивших Крымский мост

    Во вторник Путин открыл автомобильную часть Крымского моста. Российский лидер выразил уверенность в том, что движение по Крымскому мосту для грузовиков будет открыто осенью, а для поездов — в 2019 году. По его словам, автомобильная часть моста построена «качественно и в срок, даже на полгода раньше срока».

    Напомним, что мост в Крым соединяет Таманский и Керченский полуострова через Тузлинскую косу и остров Тузла. 

    Чудо свершилось: Путин поблагодарил рабочих, строивших Крымский мост

    Автор: Тимур Румянцев
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