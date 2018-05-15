Путин анонсировал открытие подобных Крымскому мосту объектов по всей России
Керчь, 15 мая. Объекты, подобные Крымскому мосту, будут строиться по всей России, заявил президент страны Владимир Путин во время открытия автомобильной части моста через Керченский пролив.
Путин анонсировал появление в стране новых мостов, дорог, аэропортов и портов.
«Мы будем и дальше работать над проектами подобного рода по всей стране, именно по всей стране», — пообещал президент.
Обращаясь к строителям, он выразил надежду, что Россия преуспеет в этом деле, так как в стране «есть такие талантливые, такие замечательные люди, как вы».
Ранее Путин за рулем КамАЗа проехал во главе колонны из трех десятков грузовиков, открыв движение по Крымскому мосту.